Cartas al director de HERALDO: Cuando suena la música del afilador

Cuando suena la música del afilador

Pasó el afilador por mi calle y un vecino me dijo que iba a cambiar el tiempo. El oficio de afilador sobrevive milagrosamente. Droguerías y zapateros afilan cuchillos, tijeras y otros utensilios. También se venden pequeños afiladores caseros. Este oficio ambulante, para el que solo hace falta una bici y una piedra, carga con el peso de múltiples leyendas y supersticiones.

Está en peligro de extinción, quedan pocos afiladores, todos mayores de 50 años, sin relevo. Suelen cobrar entre 3 y 5 euros la pieza afilada, menos que en una tienda por el mismo servicio. Es un oficio artesanal cuyos conocimiento ha pasado de padres a hijos, que no requiere una FP, pero hay cursos que organizan empresas que venden maquinaria de afilado. ¿Qué tiene el sonido del pito, flauta o chiflo del afilador para que despierte la imaginación de quienes lo oyen? Tal vez la razón sea su antigüedad, pues se ha escrito que la tradición viene de Galicia, en donde ya se conocía este oficio desde el siglo XVII. En algunos sitios se considera que la presencia del afilador trae la lluvia y, sin embargo, no se ha visto que los afiladores procesionasen pidiendo lluvia en esta sequía. Dado que el paseo de los santos no ha traído agua, ¿por qué no se intenta con la procesión de afiladores? En algunos pueblos, mientras suena la música del afilador, se ponen un trapo negro en la cabeza porque trae buena suerte. En otros lugares, al paso del afilador se sacudía la ropa para tirar la mala suerte. Observo que ahora el paso del afilador es indiferente, nadie se pone trapos negros ni sacude la ropa. El paso del afilador acaso despierta cierta curiosidad, pues nunca se sabe cuándo aparece ni para qué. Donde no conviene tener un afilador es en el Congreso y en el Senado, porque los cuchillos que se lanzan unos a otros es mejor que no estén afilados.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

El arte de escuchar

La mayoría de la gente escuchamos mal y por eso no entendemos bien. Eso tiene un coste tanto en la vida personal como en la laboral. Y es que escuchar es un arte y como todo arte se puede aprender. La comunicación permite hacer amigos, ayudar, aprender, cooperar, trabajar mejor, disfrutar, etc. Para escuchar hay que dejar hablar al otro, ser amable y querer que la escucha sea un ingrediente de la comunicación. Los habladores nos equivocamos más… Generalmente los introvertidos escuchan mejor. Es una suerte contar con un amigo buen oyente, porque escuchar activamente es una expresión de amor, y mucha gente necesita descargar sus problemas. La interrupción, tan frecuente en tertulias televisivas, rompe el diálogo. Se interrumpe cuando no se está escuchando lo que el otro dice, porque se está pensando en la réplica. El diálogo es una búsqueda de la verdad. Como decía Machado: "¿Tu verdad? No, la Verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela". Nadie puede abarcar la verdad completa, yo puedo estar equivocado y el otro buscar como yo sinceramente la verdad. No se trata de imponer, sino de saber callar y esperar a que el otro acabe de hablar. Un segundo paso es retener lo escuchado: la memoria; y el tercero, la inteligencia para elaborar lo memorizado. Sin buena escucha peor resultado final.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Violencia y relaciones

No me extraña que Walter Riso, el prestigioso psicólogo, manifieste que, a pesar de ser más cultos y conscientes de lo que supone vincularse a alguien de forma saludable, las relaciones tóxicas no han disminuido. Quienes reflexionamos sobre la doctrina imperante, más interesada en agradar que en educar, comprendemos las razones de esta demoledora realidad. Se pretende inculcar valores en la escuela con numerosas actividades. Pero por sí solas resultan huecas; para interiorizar una conducta se precisa algo más. «A Dios rogando y con el mazo dando», dice el refrán. Cada vez el alumnado es más infantil. No se les puede transmitir que a veces es preciso renunciar a algo porque se traumatizan. Les vendemos que todo es posible porque una especie de hada madrina les facilitará todos sus deseos. La sociedad les sobreprotege, sin embargo, se les permite acceder, a una edad cada vez más temprana, a contenidos peligrosos para su desarrollo como la pornografía. Al necesitar que alguien les solucione sus problemas, cuando se enamoren, considerarán a la pareja, que también será insegura y dependiente, un ser mágico al que adorarán, pero, pasado el subidón hormonal e incapaces de gestionar la rabia, la maltratarán. Para erradicar la violencia en las uniones afectivas se debe modificar el concepto de poder. Nunca tiene que significar dependencia. No es poderoso quien domina a otro, sino quien tiene recursos para ser feliz sin depender de los demás. Nuestra obligación es proporcionar a los adolescentes herramientas para que consigan autonomía y, en definitiva, seguridad y madurez. No vamos por ese camino ni de lejos.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. ZARAGOZA

El triunfo de un equipo aragonés

El 4 de mayo tuvo lugar en Madrid, en la sede de la Cámara de Comercio de España, la final nacional de ‘Global Management Challenge’, la mayor competición de estrategia y gestión empresarial del mundo basada en simulación. Sergio, Deni, Alejandro y Marcos, cuatro estudiantes de la Facultad de Matemáticas de Zaragoza, obtuvieron la victoria, siendo, en cuarenta y tres ediciones, el primer equipo aragonés que consigue ser campeón de España. Representarán a España en la final internacional que se celebrará en Angola en septiembre. ¡Enhorabuena! Orgullo y rasmia es lo que nos transmitís con vuestro gran logro.

Francisco Javier Martínez Zapater. ZARAGOZA

¿Los más listos?

Como científico y biólogo dudo que el ser humano sea el fin último de la Creación. Mucho antes de la aparición de los primeros homínidos (la Tierra tiene 4.500 millones de años), se originó la vida a partir de partículas elementales, por medio de energía procedente quizás de tormentas solares. Los primeros seres vivos fueron unicelulares y a partir de ahí empezó la complejidad de las formas de vida, primero en los océanos y más tarde en tierra. Según los mecanismos de la evolución, pasaron de plantas a animales invertebrados, y luego vertebrados. Aparecieron los primeros mamíferos, escala a la cual pertenecemos nosotros. A nivel de complejidad cerebral, quizás seamos los más evolucionados pero eso no quiere decir los más listos. Nos aventajan en muchos aspectos otros seres, como en percepción visual y auditiva. Y si no, estudien el comportamiento y la memoria que transmiten a sus descendientes. Que cada cual saque sus conclusiones. Yo, ya tengo las mías.

Gustavo A. Marqueta Siibert. ZARAGOZA

