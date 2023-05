El derecho de votar

Politólogos, filósofos o sociólogos opinan que cuanta más participación hay en unas elecciones, más legítimas son las democracias y mejor representados están los intereses de todos. Es un hecho que votar ayuda a visibilizar los intereses de la ciudadanía, pero lo cierto es que la abstención gana adeptos y no parece que haya muchas ganas de evitar sus causas.

Participar en las elecciones es un derecho que no siempre se ha podido ejercer en España, por lo que quienes han vivido esos tiempos valoran más poder ir a las urnas. De los que van siempre a votar, gran parte de ellos elige siempre lo mismo, hagan lo que hagan sus candidatos; pero también hay quienes no siendo incondicionales cambian de opción con frecuencia en función de las expectativas que reciben, del cumplimiento del programa difundido o de la prioridad en los valores y principios compartidos. Además de los que participan en las elecciones, están los que no lo hacen y se quedan en casa, sea por desencanto con la política, como rechazo al cansino espectáculo de crispación y permanente enfrentamiento político, por desconfianza o porque creen que su voto no sirve de nada al no sentirse representados.

Para mejorar la democracia, que necesita de políticos y ciudadanos comprometidos con la mejora de la vida colectiva, la filósofa Adela Cortina propone, en su libro ‘Ética cosmopolita’, fomentar los valores éticos, es decir, las normas de civilidad en la política, la economía, las instituciones y en los medios de comunicación, ya que considera que un comportamiento ético en esos ámbitos es imprescindible para que una democracia funcione.

Como dice la también filósofa Victoria Camps, "sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos". La democracia necesita la mayor participación ciudadana en las elecciones. Cita a las urnas que nos da la oportunidad de apoyar a quienes más y mejor defiendan en un Estado social como el nuestro (porque no todas las candidaturas defienden lo mismo) la libertad que respete la de todos, la justicia social, la igualdad de oportunidades con una mejor redistribución de la riqueza, que solo pueden permitir los necesarios impuestos, y el pluralismo político, como dice la Constitución.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Concha Roldán)