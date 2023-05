En mi columna de la semana pasada transcribí literalmente una metáfora y una poesía sobre el final de Ciudadanos, elaboradas por una herramienta de inteligencia artificial, de libre acceso en Internet.

Por contra, no publiqué la versión racional de la máquina sobre dicha cuestión, carente de hipótesis sugestivas y de sensibilidad política.

También le pedí al algoritmo un chiste acerca del mismo tema. No lo difundí porque no tenía gracia. Una vez más, confirmé que la comedia es el género más difícil. Esto me hizo pensar que, como sucede en el enamoramiento humano, si las máquinas quieren conquistarnos de verdad, tendrán que aprender a hacernos reír.

Por otra parte, algunas personas me han recomendado que vuelva a mis ocurrencias. Mejores o peores, las prefieren al artificio digital. Así que, dando contento a este sector del público, expongo a continuación dos consideraciones personales sobre el triste caso de Ciudadanos.

La primera consiste en advertir que un algoritmo jamás podrá explicar por qué, tras las elecciones del 28 de abril de 2019, Albert Rivera se negó en rotundo a explorar una coalición con el PSOE de Pedro Sánchez, pese a que España lo puso a huevo en las urnas. No hay sistema de ecuaciones capaz de integrar el factor humano que se impone en ocasiones así.

En segundo término, evoco ahora la tesis, en boga hace unos años, de que Ciudadanos era el instrumento de una conspiración plutocrática. Desde luego, la inteligencia artificial pudo difundir este bulo, pero no imaginar algo tan malicioso, ingenuo y absurdo. Tan genuinamente humano.

