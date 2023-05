Cucarachas de marca

Con sus pomulosis y sus pomulitis –que diría McNamara–, ahí estaba lo más granado del deporte, el cine, la música y la pasarela del momento.

La Met Gala de Nueva York hace años que se ha convertido en una histriónica competición para ver quién luce más plumas y ‘swarovskis’ en lo que –se dice– es el epicentro mundial del ‘glamour’ y del ‘attentionwhorismo’, esto es, el querer ser el centro de atención a toda costa. Este año, la exclusiva cita hacía un homenaje al diseñador Karl Lagerfeld (alma creativa de la marca de Chanel), pero la imposición de un código elegante no evitó grotescas extravagancias. Que si ‘body painting’ de purpurina, que si capas kilométricas, que si prótesis faciales para adquirir muecas felinas... El caso es que entre tanta ‘performance’ se coló en la alfombra blanca –que no roja– una enorme cucaracha. Un insecto, digo. No un famoso haciéndose pasar por... Y, en realidad, esto es lo que sucede cuando se mira un poquito más allá de lo que muestran las cámaras. El anverso del ‘glamour’ suele ser cutrecillo. El paseo de la Fama de Hollywood, sin ir más lejos, está repleto de bazares chinos que huelen a moqueta y sudor, por más que tengamos al imagen del idílico Teatro Kodak. De hecho, cucarachas aparte, en las tomas abiertas de la Met Gala se ve en la calle a muchísimo ‘redneck’ agolpado, policías comiendo ‘donuts’ y decenas de asistentes estirando colas de vestidos y sujetando bolsos. Espero que nunca me inviten a la Met Gala porque no sabría qué ponerme. Por eso y porque hay que aflojar 50.000 dólares para recibir una invitación. Ahora no me viene bien.

