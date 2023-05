Quizá haya un acto de homenaje a Javier Tomeo el 22 de junio en Quicena. Ver pasar a la gente, ver las caras de cada persona. Buscar y releer (y tomar notas) la entrevista de Mateo Valero hace unos días en este periódico. Mateo Valero nos lleva al futuro pasando por Alfamén, el guiñote, los amigos, la sequía, la infancia, la propia y la de los nietos, que es la misma.

Pedir algo cada mañana, a Dios, al universo, a la Virgen del Pilar, a los santones de las flores, al chorrito de materia que expulsa un agujero negro, a la ciencia. Pedir y se os dará. Llamad y se os abrirá. Leer a Jorge Rodríguez en SportAragón, la pasión zaragocista, que si dura la liga un poco más sube a Primera. Celebrar con Félix Romeo que Zaragoza ya es la cuarta ciudad de España por padrón, por inmigrantes, por pasión. Jorge Rodríguez. Ah, ¿lo ves? aquí está la entrevista de Mateo Valero (tomar notas, entender lo que dice, calma, hay textos que piden calma, o que la propician): construir una réplica digital completa de la tierra, una malla de puntos;. "Es un gran reto, pero si no sueñas en esta vida no haces nada", dice Mateo Valero, que impulsa con tesón y talento el chip europeo, esencial para la supervivencia. Zaragoza, la Cuarta Ciudad. Javier Tomeo, fallecido el 22 de junio de 2013: diez años sin Tomeo: un homenaje, en Quicena, el 22 de junio, jueves, a eso de las 12 del mediodía. La autovía no se hará hasta que Tomeo no reciba su homenaje. Como escribe José Antonio Vilarmau en su libro de poemas El oficio de las metáforas, “podría ser de otra manera, pero quizá es así”.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos en HERALDO por Mariano Gistaín)