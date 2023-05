El Día Internacional contra el Acoso Escolar debe servir para que la sociedad aragonesa tome conciencia del alcance que tienen y las graves consecuencias que pueden causar este tipo de conductas.

Asociaciones como Asapme señalan que uno de cada diez niños y adolescentes puede sufrir acoso por parte de compañeros en el colegio o el instituto, lo que requiere un intenso esfuerzo de prevención, en primer lugar, y de detección y resolución de los casos, prestando siempre a las víctimas el apoyo necesario.

Hace solo relativamente pocos años que la realidad del acoso escolar ha empezado a ser reconocida, estudiada y abordada por el sistema educativo y por la sociedad. En Aragón, la Consejería de Educación dispone de un equipo específico para actuar en los casos que se presenten, que en lo que va del curso 2022-2023 ha recibido 343 notificaciones, si bien no se sabe todavía cuántas de ellas revelarán casos efectivos de acoso y requerirán intervención. Todos los componentes de la comunidad escolar, dirección de centros, profesores, padres y los propios alumnos, deben estar atentos para detectar situaciones que provocan un intenso sufrimiento en las víctimas y que pueden dejar secuelas muy graves en su posterior evolución académica y vital. Hay que insistir en la prevención, haciendo comprender a todos los alumnos que las actitudes de falta de respeto, ninguneo, desprecio o agresión hacia compañeros son inadmisibles y que si se producen tendrán una respuesta apropiada. Muchas veces no es fácil que los adultos descubran lo que está ocurriendo pues las víctimas, como en otros tipos de agresiones, tienden a callar y sufrir en silencio. Por eso es fundamental que sepan a quién pueden acudir y tengan la seguridad de que serán atendidas. La Administración educativa debe mantener y mejorar las herramientas para luchar contra una lacra que todavía es demasiado frecuente y que no puede ser tolerada.