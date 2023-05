El Primero de Mayo

El Día del Trabajo se celebra hoy en medio de unas circunstancias económicas complicadas, cuando dista mucho de haberse superado la fase inflacionista y de alza de los tipos de interés, mientras que el crecimiento económico y la creación de empleo, aunque no se han detenido, muestran signos de debilidad; y coincide además con un periodo electoral.

Todo ello supone una llamada a la responsabilidad tanto de los agentes sociales como de las fuerzas políticas, para hacer compatible la mejora de los derechos de los trabajadores con el progreso a medio y largo plazo de la economía.

La subida de los precios y de los tipos de interés ha deteriorado las rentas de muchos hogares y el poder adquisitivo de los salarios. Y, aunque parece que la inflación va cediendo, es muy posible que queden todavía muchos meses por delante hasta que nos encontremos con valores del IPC aceptables. Por otro lado, si bien el mercado de trabajo ha resistido la crisis mejor de lo que se esperaba, no cabe olvidar que la tasa de paro en España sigue estando muy por encima de la media de los países desarrollados -en Aragón el dato es bastante más favorable- y que el sostenimiento del Estado de bienestar requiere un mayor incremento del número de personas trabajando. En estas circunstancias, añadir una intensa conflictividad social a los problemas actuales podría suponer un grave perjuicio tanto para la economía en su conjunto como para las empresas y para los propios trabajadores. La respuesta a la problemática social y económica hay que buscarla en el diálogo, la negociación y los acuerdos. Hace mucho que se puso sobre la mesa la necesidad de un pacto de rentas para hacer frente a la espiral inflacionista, pero no se han dado pasos efectivos en esa dirección. Es lógico que las reivindicaciones salariales centren la conmemoración sindical del Primero de Mayo, pero agentes sociales y fuerzas políticas no deben perder de vista la perspectiva general y las necesidades a largo plazo de la economía española.