El anciano presidente contraataca

La cena anual del presidente con los corresponsables acreditados ante la Casa Blanca es toda una institución de la política estadounidense.

En ella, se espera que el presidente no solo pronuncie un discurso, sino que sepa salpimentarlo con algunas ocurrencias humorísticas. Es una papeleta difícil para el presidente, porque intentar ser gracioso y no conseguirlo asegura el ridículo. Quizás algunos esperaban que Biden, a quien se han señalado fallos lingüísticos que los maledicentes achacan a su avanzada edad, metiese la pata o no saliese del todo airoso. Sin embargo, en su cita del sábado pasado, Biden estuvo ocurrente; o lo estuvieron sus guionistas, que seguro que los tuvo. Acertó a zaherir a algunos medios conservadores que lo vapulean de manera cotidiana, como la cadena Fox. Y a quienes piensan que sus 80 años lo convierten en un presidente y un candidato poco fiable les dijo: «¿Me llamáis viejo? Yo lo llamo madurez. ¿Decís que soy anciano? Yo digo que soy sabio. ¿Decís que se me ha pasado el tiempo? Don Lemon diría que este hombre está en su mejor momento». Lemon es un presentador de la CNN a quien acaban de despedir por decir que a una mujer en la cincuentena se le ha pasado el arroz; así que Biden se reivindicaba a sí mismo a la vez que se mofaba de la metedura de pata machista de un destacado informador. Seguro que las bromas de Biden molestaron a más de uno entre los presentes, pero no carecieron de ingenio. No obstante, su edad -es ya el más viejo que haya ocupado la Casa Blanca y si repite mandato lo concluiría con 86- no dejará de ser uno de los temas de la campaña.