Los votos olvidados

Aunque apenas se hable de ella, la abstención es en la mayoría de las elecciones, la opción preferida por los ciudadanos con derecho a voto. Contabilizada por la diferencia entre el censo electoral y el número de personas que sí votan, no influye en el reparto de los escaños, por eso, a lo mejor no importa lo que debiera a los políticos al no traducirse en asientos vacíos.

Aunque la abstención sea una opción electoral ganadora, que apunta al quehacer y desempeño de los políticos, no parece preocupar a las formaciones políticas, ni parece interesar en los medios ni en las redes sociales. Importa quién gana.

Las causas de esta renuncia al voto se pueden suponer, pero como no se pregunta por ellas se desconoce su variedad, a pesar de la importancia que tiene tanta gente sin votar y del impacto de esta opción que reduce el apoyo en votos de las candidaturas si se toma este en función de la totalidad del censo.

Así, en las últimas elecciones andaluzas, ganó por mayoría absoluta el PP, con el 43,13% de los votos, pero como el 41,64% de los citados a las urnas se quedó en casa (41 de cada 100), el porcentaje de votos que recibió el ganador del total de andaluces convocados fue del 25,17%, es decir, 25 de cada 100.

En las elecciones de Madrid, el PP de Ayuso obtuvo en el año 2021, el 44,73% de los votos emitidos, pero respecto de todo el censo recibió el apoyo del 33,89%, (33 de cada 100), porque no votaron 23 de cada 100 madrileños.

En las elecciones catalanas de 2021, la abstención fue nada menos que del 46,5%, por lo que el apoyo al independentismo de los catalanes con derecho a voto quedó solo en el 27%, 27 de cada 100 electores.

En las autonómicas de Aragón, la abstención en 2019 fue del 33,83% (33 de cada 100). El PSOE obtuvo el 30,83% de los votos emitidos; el PP, el 20,86%. Del total de electores, 20 de cada 100 votaron al PSOE y 13 al PP.

En las últimas generales hubo un 33,77% de abstención. Ganó el PSOE, al que votaron 18 de cada 100 electores; al PP, 13 de cada 100. No votaron 33 de cada 100 españoles, la opción que reunió más electores.

Tras estos datos, ¿por qué no preocupa a los candidatos el respaldo real en votos que reciben? ¿Cuántos escaños ocuparía la abstención si fuera un partido?

