Cine clásico (de los 90)

No deja de sorprenderme el interés de las nuevas generaciones por los primeros dosmiles y por los años 90. No me parecen décadas especialmente reseñables, pero es cierto que los jóvenes están rescatando músicas y modas de entonces, con una relectura tan discutible como interesante.

A mí los años 90 me despiertan poca nostalgia (traumas de adolescencia, ‘mamachichos’, pelotazos urbanísticos, ¿hay algo más aburrido que el ‘grunge’?), y no entiendo cómo vistos desde fuera hay quienes los consideran fascinantes. "Se hizo muy buen cine clásico", me dicen, argumentando que ‘Titanic’ se estrenó en 1997. Uno no sabe si echarse a reír o a llorar.

Pienso en películas que capturen ese ‘zeitgeist’ de los 90 y enseguida me viene a la cabeza ‘Hola, ¿estás sola?’. La rodó Icíar Bollaín en 1995 y confieso que en su momento me enamoró tanto como hoy albergo dudas de que superara una revisión. Una de sus protagonistas era Silke y me pregunto qué habrá sido de ella, pero no tardo comprobar que soy poco original: Google me ofrece 547.000 resultados sobre las andanzas de la que fuera otrora musa de Julio Medem. ‘¿Qué fue de Silke?’ tiene casi tantas entradas como ‘¿Qué fue de Baby Jane?’. Cine clásico, como ‘Titanic’.

El caso es que la actriz se cansó del cine, de la expectación creada en torno a su persona y se fue a Ibiza a hacer cerámicas o pulseritas o no recuerdo ya qué. Ya tiene 50 años y allí está la mar de feliz –dicen– alejada de las famas efímeras y de –esto lo añado yo– los feos, tortuosos e hiperbólicos años 90.

