Premio para los lectores

Hay premios que van a lo seguro, como el Princesa de Asturias de las Artes a Meryl Streep. Es una actriz indiscutible, todo el mundo ha visto alguna de sus películas y refuerza la proyección internacional de esos galardones.

Y hay otros que son igual de indiscutibles pero distinguen a nombres desconocidos por el gran público. Es el caso del Premio Cervantes de este año, que ha recibido este lunes, de manos de Felipe VI, el poeta venezolano Rafael Cadenas. Premio Nacional de Literatura en su país en 1985, fue perseguido por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años sesenta por su militancia comunista, aunque posteriormente se distanció de esta ideología. Hoy su desapego del régimen de Nicolás Maduro es notorio. Lo evidenció el presidente venezolano cuando no lo felicitó por el Cervantes, máximo galardón de las letras en español. El premio a Cadenas ha acercado al poeta a quienes no quienes no habíamos oído su nombre y no conocíamos uno de los poemas que mejor definen su obra.

En ‘Derrota’, da voz a quienes se han sentido "escarnecidos por los más aptos", a quienes "se arriman a las paredes para no caer del todo; a los que creyeron que su padre era eterno; fueron humillados por sus profesores de literatura o sienten que no podrán ser brillantes ni triunfar en la vida". Por fortuna, Cadenas sí ha triunfado. Su invitación a cuidar la democracia, su elogio de Cervantes y de la libertad con las eternas palabras de Don Quijote, el descubrimiento de su poesía, que remite a Rilke, han sido un gran regalo del Día del Libro.

