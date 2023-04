Llevo horas despierta. Anoche cené demasiado y me arrepiento. En realidad no fue solo la cena, no paré de comer en todo el día, desde el vermú con unos fritos deliciosos antes de la comida, una merienda después a base de dulces caseros irresistibles que trajeron las integrantes de nuestro club de lectura ‘La Charradica’ mientras comentábamos las tragedias y miserias de las guerras a propósito de ‘Los girasoles ciegos’, que es un libro tristísimo en el que siempre triunfa la muerte, y luego un puñado de palomitas mientras veíamos la película basada en ese libro (con guion de Rafael Azcona y dirigida por José Luis Cuerda), y para terminar una cena en la que no faltaba de nada.

Estoy esperando que se haga de día para levantarme y mientras tanto hago propósito de la enmienda. El día fue maravilloso, y habría sido perfecto para mí si no me hubiese dado esa panzada de comer y beber como si no hubiese visto hoja verde, que decían en mi pueblo. Puede que el ambiente de la posguerra del que estuvimos hablando largo y tendido obrara de forma atávica en mi glotonería desmedida. Imagino que el hambre atrasada impresa en nuestros genes será la causa de que la comida y la bebida estén siempre presentes en cualquier reunión social o familiar. Al final de la película el diácono malvado se confiesa pero en realidad no se siente culpable de nada. Yo sí me siento culpable de gula y de frivolidad, que no es un pecado capital, menos mal, y de muchos otros pecados inconfesables. Tengo que imponerme una penitencia, pero no se me ocurre ninguna que pudiera cumplir con cierta seriedad.

