A dos meses de las elecciones

De aquí a dos meses estaremos en la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

La precampaña y la campaña van a desarrollarse en un ambiente lleno de inquietudes y de dificultades, empezando por el aspecto económico. Sería bueno que los candidatos y los partidos, sin renunciar a la pugna política que requiere el pluralismo, salieran al encuentro de las preocupaciones y las expectativas de los ciudadanos con un debate respetuoso de programas y propuestas.

El 28 de mayo, los aragoneses, como el conjunto de los españoles, elegirán a los concejales de sus ayuntamientos y, como los ciudadanos de otras once comunidades, a los diputados de su asamblea autonómica, las Cortes de Aragón. El momento es especialmente difícil. Sin haberse recuperado todavía de los efectos de la pandemia, la sociedad aragonesa ha tenido que hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, a la escalada inflacionista y, ahora, a nuevas turbulencias financieras. Mientras tanto, la sanidad pública atraviesa una crisis, hay que hacer frente a los retos del cambio climático y la transición energética y, aunque van llegando a la Comunidad inversiones importantes, se detectan trabas, como la falta de profesionales en muchos dominios, que pueden suponer un freno. No se trata de pintar un cuadro tenebroso, sino de constatar que los motivos de inquietud para la ciudadanía y los problemas que hay sobre la mesa son muchos e importantes. Y la política, los políticos, tienen que hacerse cargo de esa realidad de manera seria y constructiva. La mayoría de los aragoneses no espera eslóganes ni descalificaciones, sino que quiere oír propuestas razonadas y razonables y seguir un debate riguroso de alternativas y programas. Esa es la responsabilidad de los partidos y de sus candidatos de cara a estas elecciones y a las generales que, previsiblemente, se celebrarán a finales de año.