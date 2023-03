El BCE mueve ficha

El Banco Central Europeo ha decidido seguir adelante con sus planes a pesar de la volatilidad en los mercados financieros generada tras la caída del Silicon Valley Bank y otras dos entidades norteamericanas, Signature Bank y First Republic, a lo que se han unido en Europa los problemas de Credit Suisse.

Así, ha subido los tipos de interés otro medio punto y los sitúa en el 3,5%, lo que supone el nivel más alto desde 2008. No obstante, la institución con sede en Frankfurt ha lanzado el claro mensaje de que está "preparada" para inyectar toda la liquidez que sea necesaria para responder a una eventual crisis bancaria. Es lógico que el BCE mantenga su prioridad, situar la inflación por debajo del 2%, pero hace bien en subrayar que tiene herramientas para que ningún banco sano sufra una crisis de liquidez.

Después del colapso del Silicon Valley Bank, atribuido a los efectos de las drásticas subidas del tipo de interés aplicadas por la Reserva Federal, desde los mercados se presionaba para un relajamiento de la política monetaria. Sin embargo, la institución que preside Christine Lagarde ha priorizado su lucha contra la inflación. Lo cierto es que la coyuntura no es sencilla. Aunque subir los tipos medio punto debe ayudar a seguir bajando los precios, el coste es que sigue endureciendo las condiciones de financiación, no solo de las familias y las empresas, sino también de las entidades financieras. No subir los tipos suponía aliviar la situación de créditos, hipotecas y balances, pero también hubiese trasladado la sensación de que algo va mal, lo que podría generar más inquietud. Ahora hay que confiar en que, como ocurrió con la ‘frase mágica’ de Mario Draghi, las palabras de su sucesora también generen la misma estabilidad: "El BCE cuenta con los instrumentos necesarios para suministrar liquidez al sistema financiero de la zona del euro si fuera necesario".