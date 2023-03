Treinta y siete géneros y diez orientaciones

Este ministro Marlaska me tiene confundido; hasta el punto que me busco y ya no me encuentro a mí mismo cuando trato de ajustar mi perfil sexual a ese manual que maneja la Policía y que supera con mucho el metaverso y la posverdad.

La verdad es que tampoco me importa mucho, pero a veces me entran dudas sobre mi condición, sobre si debo encuadrarme entre los ‘homorrománticos’, los ‘escoliosexuales’, los ‘bigéneros’ o los ‘trigéneros’. Y no les digo nada cuando mi pareja me dice con sorna y cierto cachondeo que yo soy un ‘progenitor no gestante’. Dios mío, ¡pero qué empanada mental me llevo! Y, por cierto, ¡cuánto obseso sexual hay en este Gobierno! Deben de estar enfermos. O severamente frustrados.

Ya sabrán a qué me estoy refiriendo. En los nuevos cuestionarios que el Ministerio del Interior ha preparado para los exámenes que los policías deben superar para ingresar en la escala básica o conseguir un ascenso se han introducido los nuevos conocimientos que los futuros agentes ingresados o ascendidos deben dominar para saber cómo tratar –supongo– al ciudadano en función de su clasificación de género (hay para elegir entre 37) y su orientación sexual, para la que el menú del Ministerio ofrece nada menos que diez. Demasiadas orientaciones me parecen para tan poco sexo, y supongo que los responsables de nuestra seguridad se harán un lío en más de una ocasión. Porque, ¿qué pasa si me tildan de ‘antrosexual’ y realmente yo me creo que soy un ‘birromántico’, o, más complicado aún, del género fluido? ¿Podría demandar al Estado y pedir indemnización?

En los temarios para exámenes del Cuerpo Nacional de Policía se han incorporado criterios sobre la diversidad sexual y de género que recogen hasta treinta y siete

géneros diferentes y una decena de orientaciones sexuales



No he comprobado aún si estas nuevas palabras están recogidas por la Real Academia de la Lengua, pero me imagino a los sesudos académicos debatiendo la definición que aplicar a cada uno de estos nuevos conceptos de biotipos sexuales. Creo que acabarán delirando ante tanta estupidez y recomendando al ministro que se dedique a cosas más propias de su ministerio.

Lo de los 37 géneros y 10 orientaciones me ha recordado la canción de Sabina ‘19 días y 500 noches’ por esa presencia de los números; seguro que este cantautor socarrón encontraría un buen tema para poner música y letra a este disparate distópico. En su voz quebrada y aguardentosa sonaría muy bien una reflexión musical sobre tan solemne chorrada, una más de tantas como tenemos que aguantar por eso de la ingeniería social… ¡Si por lo menos fueran ingenieros!

Allá ustedes. Dedíquense a mirarse al espejo, hacer una profunda introspección buceando en lo más íntimo de sus sentimientos, creencias, gustos e inclinaciones y descubran qué diablos son ustedes. Y si concluyen que son de los de género ‘demisexual’ –o sea que no sienten una atracción sexual primaria hasta conocer más a fondo al, la, le, lo otro, otra u otre– tómense una copa a la salud de este insigne, creativo y ‘obsexo’ ministro. Y mientras tanto, con tanto género en danza, nuestros policías y ‘policíos’ se hacen la picha un lío. ¡Qué cosas pasan en España! ¡Qué país tan original y divertido tenemos!