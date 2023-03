¿Un lapsus mental del rector?

No hacen falta más ingenieros informáticos". Así de categórico fue el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, en las Cortes de Aragón. Muchas voces se han alzado en contra de esta afirmación.

La declaración es insólita y es preferible pensar que se debe a un lapsus mental, que no a la ignorancia de una persona que ocupa uno de los principales cargos de la institución académica por excelencia.

La realidad es tozuda. Los estudios elaborados por la UE hace más de cinco años ya señalaban un déficit de más de un millón de ingenieros informáticos en Europa. Hoy, esta cifra se ha duplicado.

Según el estudio realizado por la asociación de empresas tecnológicas Digitales, en España hay 120.000 vacantes de profesionales tecnológicos sin cubrir. Especialmente desarrolladores de ‘software’, técnicos de ciberseguridad e ingenieros de datos. Aragón se ubica en el quinto lugar de las regiones con 9.500 vacantes, detrás de Madrid, Cataluña, el País Vasco y Andalucía. Detengámonos en esta cifra: 9.500 vacantes. Necesitaríamos 43 años para cubrir este vacío con las 110 plazas anuales de ingenieros informáticos de nuestra universidad. Siempre y cuando el 100% de los estudiantes finalizara sus estudios y se quedara en nuestra tierra. Si tenemos en cuenta estos dos factores, necesitamos más de 120 años para conseguirlo. Lejos de estabilizarse, la demanda aumenta y se estima que en la próxima década necesitaremos 200.000 nuevos profesionales de esta rama.

En España estamos a la cola de Europa. El porcentaje de profesionales de tecnología respecto al empleo total es del 3,8%, frente al 4,8% de media en la UE. Y esto con un 98% de empleabilidad de los profesionales tecnológicos.

La sociedad y la economía aragonesas necesitan más ingenieros informáticos y profesionales de las nuevas tecnologías; y no menos, como dijo el rector en las Cortes

Por si fuera poco, en Aragón tenemos una de las peores ratios de plazas de ingeniería informática por cada mil habitantes. En Zaragoza contamos con el tamaño, la industria y la ubicación geográfica ideales para convertirnos en un destacado ‘hub’ tecnológico. También con una magnífica Escuela de Ingenieros. Nuestra Universidad fabrica extraordinarios ingenieros. Nuestro problema no es de calidad sino de cantidad, dos conceptos que no son incompatibles. Deberíamos competir con ciudades como Valencia, Málaga o Sevilla, pero estas cuentan con un 394%, un 278% y un 407% más de plazas universitarias de ingeniería informática. Generan de media casi cuatro veces más ingenieros informáticos que Zaragoza. Además, ciudades con menos habitantes, como Logroño, Valladolid, Oviedo y Almería, cuentan ya con más plazas universitarias que Zaragoza. En los años dos mil, era diferente. La capital aragonesa vivió un auge tecnológico gracias a la Eupla y a San Valero, que ofrecían títulos de ingenierías técnicas. Se graduaban en Zaragoza cuatro veces más ingenieros que en la actualidad. Después llegó Bolonia y con ello la desaparición de estas ingenierías. La Universidad de Zaragoza nunca amplió plazas.

De 2008 a 2016, presidí el Cluster Tecnara y fui secretario de la Confederación Española de Empresas Tecnológicas. Realizamos un gran esfuerzo por fomentar las carreras STEAM y la transformación digital. Conseguimos aumentar el interés por estas titulaciones pero no se crearon nuevas plazas, lo que provocó únicamente un aumento en las notas de corte para satisfacción de la universidad. En los últimos cinco años, en Hiberus hemos incorporado a más de 1.500 ingenieros. Muy a nuestro pesar, el 90% se están incorporando fuera de Aragón.

Hablamos de talento, el activo más importante para impulsar el crecimiento y la competitividad de nuestra región, atraer empresas, crear emprendimiento (actualmente cuatro de cada cinco ‘startups’ son tecnológicas), generar innovación, empleo y riqueza. El sector TIC es global y permite trabajar en cualquier lugar. Por lo tanto, nuestros jóvenes pueden quedarse aquí, en Aragón.

Me gustaría creer que nuestro rector ha cometido un lapsus mental, fácilmente corregible rectificando ya tan inaudita afirmación. Quiero creer que la Universidad no está priorizando su imagen por encima de las necesidades de la sociedad. También quiero creer que nuestro Gobierno no está comprometiendo el futuro de Aragón. Lo tienen muy fácil para convencernos de que no es así. Sólo tienen que duplicar o incluso triplicar las plazas de ingeniería informática o incorporar nuevos grados tecnológicos. Ese sería un buen comienzo.