Contar hasta... tres

La realidad es variable y porosa, de ahí que cada cual en su especie y con sus órganos la vea y la oiga diferente y esa es la gracia de la variedad universal, pues si pudiéramos captar todos los colores o las ondas y frecuencias tendríamos unos ojos como globos de feria y el nervio óptico sería un cable tan gordo como el puño, y no podríamos sostener la cabeza tiesa, así que la evolución, tan espabilada, nos ha dado estas capacidades o incapacidades que se compensan unas con otras y gracias al lenguaje y sus metáforas –el Estado, la Seguridad Social, las matemáticas, el cariño... –, vamos organizando más o menos la vida y sus sobresaltitos, el penúltimo de los cuales es la caída de un banco en Estados Unidos, al que han seguido otros, pero de momento no es como la otra vez, o eso dicen, y gracias al whatsappeo sistemático y sistémico todo va más rápido casi alocado de manera que igual puede hundirse el sistema de nuevo –no sería la primera ni la segunda vez–, o seguir funcionando como siempre, o sea medio bien medio regular a veces casi mal y dando gracias con una mano y con la otra buenos martillazos o lo que sea que podamos hacer, según la habilidad de cada cual, ya se ve que esta columna la hago a toda prisa de una tirada por lo mismo que intento decir o silenciar, o sea que casi seguro que va a ir todo bien y que mejor si acaso no perder los nervios más de lo que los tenemos ya perdidos por eso que mejor calma y respirar algo aunque sin llegar a ahogarse, y contar sólo hasta tres.

Antes eran diez, pero bueno.