Francisco, papa misionero

Las víctimas, en el centro. Esta máxima del Papa la aplica en el vídeo de su intención de oración para este mes de marzo, justo cuando se cumplen diez años de su pontificado. "Ante los abusos especialmente cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón", expone Francisco, que reitera mirando a la cámara que pedir "perdón es necesario, pero no basta".

Diez años ya para analizar el legado teológico-pastoral y social del papa Francisco. Uno de estos encuentros es promovido por la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica. También se lanzará la canción ‘Fratelli tutti’, creada por el músico católico Luis Alfredo Díaz e interpretada por más de treinta músicos de diversas partes del mundo. Es un "verdadero himno a la fraternidad y la solidaridad", dos valores fundamentales para construir un mundo más justo y pacífico.

En nuestro país destaca el encuentro en el templo de San Antón, en Madrid, promovido por Religión Digital y la ONG española Mensajeros por la Paz. Comenzó con la presentación de un gesto solidario: la construcción de un hospital de campaña para Ucrania.

Francisco, que cumple diez años como cabeza visible de la Iglesia católica, es

el papa de las periferias, de las metrópolis rodeadas de grandes arrabales,

del planeta lacerado por tantas injusticias y miserias



Desde el inicio, Francisco quiso dar una orientación fuertemente pastoral, como quedó plasmado sobre todo en la exhortación ‘Evangelii gaudium’ (24 de noviembre de 2013). En ella hace una crítica en profundidad a los presupuestos de la agenda ‘teocón’, trasladándola al desván. La Iglesia de Francisco es una iglesia misionera, no está atemorizada y cerrada como la europea. Durísima crítica al neocapitalismo.

Asimismo, dio un relieve especial al tema de la misericordia, lo cual se hizo evidente en sus primeras alocuciones públicas. Sus encíclicas también han marcado su pontificado. Tras la publicación de ‘Lumen fidei’ (2013), escrita en buena parte por el papa Benedicto XVI y asumida y completada por el papa Francisco, fueron publicadas otras dos: ‘Laudato si’ (2015) y ‘Fratelli tutti’ (2020). Otra tarea del Papa, en continuidad con una idea concretada tras el Concilio Vaticano II por Pablo VI, consistió en los sínodos, ordinarios y extraordinarios, y que han llevado a un paso novedoso en el camino de la Iglesia al emprender un amplio sínodo sobre la sinodalidad, iniciado en 2021 y que prevé su conclusión en 2024. Tal sínodo se caracteriza por una consulta que aspira a ser universal, al pedir la participación de todas las iglesias locales en las diferentes fases preparatorias.

Es la voz de los pobres

Es el primer latinoamericano y el primer jesuita de la historia en calzarse las sandalias del Pescador y el caso único en la historia de los últimos siete siglos de gobernar los destinos de la Iglesia de 1.300 millones de bautizados con el Papa anterior aún en vida. Su ejercicio pastoral en Buenos Aires marcó su concepto de periferia. Ésta no es solo una realidad económica e histórica, sino que implica una caracterización simbólica del poder mundial. Se trata de una anomalía estructural en la prospectiva integradora del mundo, que no es absorbida por el proceso global, sino que, por el contrario, hace correr el riesgo de solidificar y hacer permanentes las condiciones de exclusión y marginación de gran parte de la población mundial. Para él la Iglesia en salida es la que se dirige hacia las periferias humanas. Periferias que son tan sociales como existenciales. Sus cuarenta viajes fuera de Italia como Papa demostraron estas convicciones, privilegiando los países pequeños y de las periferias del mundo. Sus elecciones de cardenales también han seguido el mismo camino. Él es el papa de las periferias, de las metrópolis rodeadas de grandes arrabales, del planeta Tierra lacerado por tantas injusticias y miserias. Es la voz de los pobres… Hace por lo menos dos años que Francisco sostiene que en el mundo se combate ya una "guerra mundial por pedazos". La invasión rusa de Ucrania parece haberle dado la razón. Creo que es la más significativa autoridad mundial que, en este momento, se opone a las polarizaciones, a los conflictos, a los poderosos. El horizonte misionero requiere discernimiento y ductilidad, capacidad de valorar la prioridad o no de determinadas problemáticas morales en relación con el marco dado. Es un papa misionero que se sitúa más allá de la derecha y de la izquierda, más allá de los bloques ideológico-políticos. Concepto de mundo abierto, frente a clasificar versus dividir. Hospital de campaña, frente a las guerras culturales. Dimensión misionera de la iglesia y diálogo con todos.