Pensiones para vivir

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo la semana pasada en un mitin que "los abuelos y las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones –añadió– son ayudas al pago de la luz del hijo que no pueda pagarla; son la ayuda para ir al supermercado a comprar las cinco cosas que no pueden pagar las hijas; son ayudas que les dan a nuestros jóvenes para que puedan salir los fines de semana o se puedan comprar las zapatillas de deporte".

Frase que finalizó con el reconocimiento a quienes "levantaron este país y que, por justicia, merecen una pensión y una vejez dignas".

La alusión de que los abuelos y las abuelas no quieren las pensiones para ellos, no fue acertada, aunque creo que la pretensión de la ministra fue más bien elogiarles su generosidad. Resultó extraño este comentario, sobre todo sin escucharse toda la intervención, por lo que dio origen a cierta polémica mediática, con lo que también fue aprovechada para la contienda política. Así, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló al respecto que: "A los mayores les subimos las pensiones porque tienen derecho, no para que les hagan la compra a sus hijos y nietos". Y terminó diciendo: "Los pensionistas han estado cotizando y han aportado parte de su salario todos los meses a la Seguridad Social mientras trabajaron". Algo que sabemos todos y que no olvidó la ministra en su intervención como se deduce de la frase entrecomillada que se reproduce al comienzo.

Estas palabras de Núñez Feijóo podrían hacer creer a algunos que él haya sido el promotor de la subida de un 8,5% de las pensiones para 2023, y de la vinculación al IPC aplicable también en años sucesivos, cuando la autoría corresponde al Gobierno de coalición del que es ministra Montero, mientras el PP prefería apostar por otra subida que fuera más bien fruto de un pacto de rentas.

A pesar de que las pensiones son un derecho adquirido durante muchos años, con unas condiciones concretas, y que su cuantía depende de lo cotizado, de los años trabajados y de la edad de jubilación, hay gente empeñada en enfrentar a jóvenes con mayores y llegan a comparar su respectiva situación e ingresos como si unos dependieran de los otros, cuando nada tienen que ver.