Un mandatario déspota y dictatorial ha expulsado de su país a más de trescientos ciudadanos nicaragüenses que no piensan como él.

Ha confiscado todos sus bienes, su casa, sus libros, sus recuerdos, y los ha desposeído de algo mucho más íntimo: les ha robado su nacionalidad, el derecho a ser ciudadanos del país en que nacieron y por el que tanto lucharon en una época convulsa para Nicaragua.

Una de ellas es Gioconda Belli. Hace unos días visitó Zaragoza y, alrededor de una mesa, compartiendo café y bizcochos con un grupo de mujeres que la escuchábamos encandiladas, Belli habló del dolor, la rabia y la indefensión, de la forma sibilina de hacerse con el poder de Daniel Ortega y del inmenso poder de destrucción que tienen sus políticas.

Belli alertó de algo que sobrevuela nuestra sociedad y que ella ha vivido antes: el peligro de dejar pasar los pequeños gestos. Se empieza tolerando que un partido no apoye una declaración contra la violencia de género en un ayuntamiento. Se sigue mirando hacia otro lado cuando ese partido aprovecha su voto, imprescindible para aprobar los presupuestos, para exigir que se instaure el pin parental en los colegios o que se recorten 400.000€ destinados a la cooperación para el desarrollo. Y si seguimos sin darles importancia, esos gestos irán creciendo y ya no serán tan pequeños; cada vez tendrán más fuerza, serán más importantes. Y se puede una encontrar, un día cualquiera, sin casa, sin libros, sin patria. Nos está avisando, no conviene mirar hacia otro lado.