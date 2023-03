En nuestra sociedad hay múltiples ejemplos de que las leyes cambian conductas, pero solo con legislación no se producen los cambios sociales deseados.

Es necesario generar conocimiento e informar de manera rigurosa a la población sobre la necesidad de los cambios propuestos para lograrlos. Y en la estrategia de difusión de la información es necesaria la colaboración aséptica de los medios de comunicación. En España, en los últimos tiempos leer un determinado periódico o escuchar una u otra emisora de radio da una idea diferente del país en el que estamos, proporcionando, generalmente y según el medio elegido, una visión más o menos polarizada de cualquier asunto. Y el movimiento feminista no escapa a esta polarización. Los cambios para suprimir una desigualdad suelen generar resistencias, bien porque conllevan alguna pérdida de beneficios a la parte favorecida, bien porque el grupo que está en desventaja asume los argumentos propuestos para que nada cambie, posiblemente esto último por falta de información. Nada justifica el ‘statu quo’ (mantener las cosas como están) porque una sociedad en la que el hecho de ser mujer supone en muchas ocasiones una situación de desigualdad es un sistema social injusto y cambiarlo beneficia al conjunto de la sociedad.

La víspera del Día Internacional de la Mujer, no puedo dejar de escribir sobre lo que rodea al ocho de marzo, no solo por lo que a mí me concierne como mujer, sino porque el movimiento feminista ha sido y es una propuesta para mejorar la vida de millones de mujeres.

Isabel Nerin es directora de la Cátedra SEMG-Estilos de Vida y Promoción de la Salud de la Universidad de Zaragoza