Cartas al director de HERALDO: El deterioro que sufre la calle Delicias

El deterioro que sufre la calle Delicias

Hace casi 32 años, la peatonalización de la calle Delicias supuso una mejora para el entorno, pero ahora el deterioro que sufre es desolador.

La limpieza y la falta de seguridad son los temas más importantes. El estado de suciedad que presenta la calle junto con la degradación social y económica hace que su imagen sea deprimente. Es difícil encontrar un solo tramo libre de deyecciones de perro, chicles pegados al suelo, esputos, colillas, bolsas de plástico, vomitonas, basura, etc. El problema es que la limpieza o es insuficiente o los ciudadanos que transitan la calle no cumplen con las medidas higiénico sanitarias. En cuanto a la falta de seguridad, gritos y peleas a cualquier hora. Sin ir más lejos, leí en HERALDO hace poco que se produjo un apuñalamiento a las 15 horas en plena calle Delicias. El Ayuntamiento, consciente del problema, ha intentado revitalizar la calle con acciones tan inoperantes como caras, colocación de toldos que han tenido que retirar, pinturas en aceras que a los cuatro días se han borrado, maceteros que solo sirven para que los perros hagan sus necesidades, estructuras metálicas para decir que entramos o salimos de la calle. Si quieren revitalizar la zona, que intenten aplicar la normativa sobre limpieza. Ello requiere mayor presencia de la Policía. No para pasear, sino para, por ejemplo, exigir a los bares, bajo advertencia de cierre de la terraza, que limpien adecuadamente las terrazas una vez finalizada la jornada. O para sancionar las conductas incívicas de los ciudadanos. Aumentar la frecuencia de las actuaciones de las brigadas de limpieza será de obligado cumplimiento. Una vez que la calle sea transitable se puede empezar a hablar de revitalización de la zona y se puede empezar a pensar en soluciones, desde luego un poco más imaginativas que las que se han tomado hasta la fecha.

Jesús Martín San José. ZARAGOZA

Esperando respuesta

El Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición de todos los ciudadanos un portal web a través del cual los zaragozanos podemos ayudar a mejorar nuestra ciudad con nuestras sugerencias. Bien, pues este portal te va rebotando las quejas o sugerencias al departamento correspondiente, en mi caso en concreto con el departamento de Parques y Jardines. Y este se supone que, al menos, debe dar alguna respuesta. Pues aquí estamos esperando desde hace más de un mes (sólo una respuesta, no la solución a lo planteado, esa es otra historia, para eso llevamos seis años). Cuatro correos enviados por esta plataforma desde el pasado 24 de enero y solo queda seguir esperando. Cierto es que siempre te envían un mensaje motivador tal como: "Agradecerle su colaboración por utilizar este servicio como instrumento para hacernos llegar sus planteamientos y sus inquietudes". Gran detalle de nuestro Ayuntamiento, que es todo lo que puede ofrecer para que los contribuyentes tratemos de mejorar la ciudad de todos.

David Fernández Sánchez. ZARAGOZA

Un peligroso agujero

Vengo aquí a exponer mi indignación y la de muchos viandantes, y especialmente de los usuarios del cajero de un conocido banco ubicado en la esquina de Tenor Fleta y Sagasta. Hay una tapa de registro rota, movida de su sitio, dejando un buen agujero, vallada para evitar accidentes... ¡desde hace tres meses! Se ha reclamado por parte de un policía local, que advirtió al departamento responsable del peligro que supone; se ha llamado por parte de la entidad bancaria al Ayuntamiento, que es el responsable de la reparación, y así sigue, suponiendo un peligro para las piernas de quienes hacemos uso del cajero. Ya que no aportan solución a este desperfecto, que sepamos todos que se puede denunciar al Ayuntamiento por cualquier lesión ocasionada por la mala situación de la vía pública. Y me pregunto, si tras sacar dinero en este cajero se nos cae en el agujero. ¿podremos reclamárselo al Ayuntamiento? Ahí lo dejo.

M.ª José Quintana. ZARAGOZA

La vacuna del papiloma

Soy médico y madre de dos niños varones, de 14 y 12 años. He sabido que el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón ha decidido sufragar la vacuna del virus del papiloma humano a los chicos nacidos a partir del 1 de enero de 2011. Para las niñas, nacidas en cualquier fecha, ya estaba financiada. Entiendo que el responsable ha decidido que, en términos coste/efectividad, no resulta rentable vacunar a los chicos que en 2023 van a cumplir 13 años. Tampoco a los más mayorcitos (14, 15, 16…) que, por circunstancias de la vida, todavía no se hayan iniciado en las relaciones sexuales. Me gustaría que algún responsable me indicara qué debo hacer para vacunar de esta enfermedad de transmisión sexual a mi hijo virgen de 12 años (por el de 14 ya pagué la vacuna en su día). También me queda la duda de si esta diferenciación entre niños y niñas no será un caso de discriminación de género. La Asociación Española de Pediatría recomienda la vacunación de todos los adolescentes (chicos y chicas) desde hace años.

Beatriz Forniés Giménez. ZARAGOZA

El regalo del fútbol

"Veinticinco abriles que no volverán", así empieza el tango más famoso de la Vieja Guardia Argentina. Para los que peinamos canas y empezamos a estar de vuelta de todo, es como un himno que nos indica el camino recorrido. El domingo 18 de diciembre de 2022, yo estaba festejando mis primeros 75 pirulos, agradeciéndole a Dios y a la Pilarica que me hubieran bendecido para llegar a ese momento y disfrutar de lo que más le gusta a un argentino: el fútbol. Primero, disfruté en el 78 la primera gesta, con el ‘Flaco’ Menotti… Ocho años después, 1986, fue con el espectacular segundo título de la mano del ‘Pelusa’ Maradona y el ‘Narigón’ Bilardo… Desde entonces, una larga sequía hasta que apareció el milagro de un pibe chiquito: Lionel Messi, alias ‘El Mesías’. Se vino con 13 añitos a Barcelona para convertirse en un crack. Por esas cosas que tiene la vida, él siempre brilló más acá que jugando con Argentina. Pero cuando parecía que el milagro ya no se iba producir, Messi logró lo inesperado con la Copa América 2021. Y se consolidó una nueva hornada de jugadores argentinos de talento, muy bien dirigidos por viejos conocidos del fútbol español. Finalmente, después del fallido debut en Catar 2022 ante Arabia Saudita, Argentina supo a lo que jugaba. Pasito a pasito, dieron vuelta a la tortilla. Ya puestos en la final, frente al televisor, recordé la letra del tango: "Te acordás hermano qué tiempos aquellos, veinticinco abriles que no volverán, veinticinco abriles, volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar". Al final la vida me hizo un regalazo en mi cumpleaños, algo, que nunca más se dará por culpa del calendario de la FIFA. Argentina se regaló una fiesta, y el mundo participó gracias al fútbol…

Mario Domingo Berón Umar. ZARAGOZA

