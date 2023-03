Otro asesinato machista

De nuevo ayer, en Villanueva de Gállego, un hombre atacó a una mujer que antes había sido su pareja, segando injustamente su vida.

Ante la repetición de los asesinatos machistas, hay que reiterar el radical repudio que merecen todas las formas de violencia contra la mujer, que siguen estando lamentablemente demasiado arraigadas. Lo sucedido ayer muestra que el sistema de protección a las mujeres amenazadas tiene demasiados fallos y que es obligado que las autoridades los reconozcan y corrijan.

La sociedad aragonesa, hombres y mujeres, debe sentir y expresar la condena que merece este nuevo crimen machista. En Aragón, desde que se inició el registro en el año 2003, al menos 33 mujeres han muerto víctimas de la violencia de género. En España, solo en los dos primeros meses del año, se suman ya diez asesinatos. Son cifras que no pueden dejar a nadie indiferente, que exigen una reacción moral, social y política. La reiteración de la violencia que sufren muchas mujeres por parte de hombres que tienen o han tenido una relación con ellas indica la extensión y la profundidad de unas actitudes discriminatorias hacia la mujer que deben ser señaladas y combatidas por la sociedad. La mujer asesinada ayer por su expareja en Villanueva de Gállego había estado incluida en el sistema de protección Viogén, pero la orden judicial que obligaba al agresor a mantenerse alejado había prescrito y el caso estaba ‘inactivo’. No debería haber sido así, hay que conseguir que las medidas de protección sean eficaces, y que se extiendan durante todo el tiempo necesario. A pesar del énfasis con el que muchas veces se producen las reacciones políticas ante la violencia de género, lo cierto es que las autoridades, las normas y las medidas no han conseguido dar la necesaria seguridad a las mujeres amenazadas. A falta de pocas fechas para la celebración del Día Internacional de la Mujer, este asesinato obliga a todos a reflexionar.