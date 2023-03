La cara oculta de la Luna

Es divertido elaborar listas de ‘mejores’..., rankings de lo más variado: las plazas más bonitas que he visto, deportistas en la historia, tortillas de patata en Zaragoza, películas. Los preferidos suelen cambiar.

Sin embargo, el número uno en el que nunca he variado, desde estudiante hasta jubilado, es el disco ‘The dark side of the Moon’, que el día 1 cumplió cincuenta años.

Carezco de conocimientos musicales para argumentar esa elección, hablo de emociones personales, de disfrutarlo tan intensamente y cientos de veces.

En su octavo LP, Pink Floyd se lanzó a un proyecto conceptual, que transmite la angustia ante el paso del tiempo, el estrés, la enfermedad mental, con clímax de tensión extrema, envuelta en una grandiosa riqueza musical, exuberancia creativa y momentos incomparables con el uso de los nuevos sintetizadores, los solos de guitarra de Gilmour, como el de ‘Time’, o la voz prodigiosa de Clare Torry en ‘The great gig in the sky’, donde no pronuncia palabras, sólo sonidos guturales desesperados.

Roger Waters, letrista de los diez temas, clama con 28 años que cada día vivido te sitúa uno más cerca de la muerte. Pasado medio siglo es noticia sobre todo por las peleas con sus excompañeros. Tras otros discos geniales (‘Ojalá estuvieras aquí’ y ‘El muro’), abandonó el grupo, pero el resto siguió adelante. Existieron amagos de reconciliación, Waters y Gilmour han tocado juntos ocasionalmente, pero ahora el enfrentamiento es total. Con el nombre de Pink Floyd se publicó una canción con un cantante ucraniano en apoyo a este país, mientras Waters incluso ha intervenido en la ONU para criticar las "provocaciones previas de la OTAN" y definir a Biden como "criminal de guerra". La mujer de Gilmour le llamó "amigo de Putin, ladrón, misógino, megalómano…" y él la apoyó: "todo es demostrable". Waters anuncia que los demandará y, además, que ha grabado de nuevo completo el gran disco, aunque sólo tres canciones están registradas como exclusivamente suyas. Conflicto asegurado. Una reunión nostálgica de los casi octogenarios en la que volvieran a tocar la obra maestra no se va a producir.