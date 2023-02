En el año 1952, el Broadway Theater de Nueva York acogió un estreno cinematográfico fascinante. Los espectadores contemplaron la presentación pública de un medio nuevo, destinado a revolucionar la forma de narrar historias.

La película no contaba con argumento ni estrellas de Hollywood, no era una obra de teatro ni una ópera; era una combinación de todo. ‘This is Cinerama’, así se titulaba este documental que incorporaba escenas reales y buscaba recrear experiencias, como la sensación de deslizarse por una montaña rusa, sobrevolar el Gran Cañón del Colorado o navegar en una góndola veneciana. Curiosamente, la ciudad de Zaragoza también se coló entre los extractos del documental, mediante un cuadro de jotas en la plaza del Pilar. Pero el verdadero atractivo de Cinerama era el 3D, dado que conseguía plasmar una ilusión de profundidad en su proyección sobre una pantalla amplia y curva, gracias a la técnica de grabación. La intención era diferenciar las salas de cine de la televisión comercial.

En la actualidad, la tecnología se mantiene como argumento de venta en el sector audiovisual; por ello, es llamativo que una plataforma innovadora como Netflix limite la máxima calidad en la reproducción a una única y elevada tarifa. El espectador, tras invertir en su televisión de gran tamaño, resolución 4K y con altos rangos dinámicos, termina visualizando los principales estrenos de la plataforma en resoluciones ínfimas, destinadas a pequeños dispositivos móviles. Esto ya no es Cinerama.