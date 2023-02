Una de cal y otra de arena

La legítima aspiración de muchos ciudadanos españoles y franceses de una pronta reapertura de la línea internacional del Canfranc, cerrada desde el descarrilamiento de un tren en el puente francés del Estaguet en 1970, sigue dando pasos en la buena dirección. No obstante, de momento las obras avanzan a dos velocidades en los dos países. Mientras España acaba de adjudicar contratos por valor de 82 millones de euros para finalizar la renovación de la vía, Francia no contempla por ahora inversiones para mejorar los últimos 32,5 kilómetros desde Bedous. Las intensas relaciones entre Aragón y Nueva Aquitania, entre España y Francia, entre la Península Ibérica y el resto de Europa exigen una mejora sustancial de la interconexión ferroviaria para que no dependa exclusivamente de los pasos por el País Vasco y Cataluña

La nueva estación de Canfranc y las renovadas instalaciones hoteleras han sido, en los últimos meses, pasos significativos en la dirección de mejorar la conexión por el Pirineo central entre dos naciones europeas que ya no requieren trámites fronterizos. Son esfuerzos inversores que deben ser valorados como un avance hacia la reapertura de la línea ferroviaria por la que Aragón lleva luchando desde hace 53 años, cuando se suspendió el tráfico de trenes entre España y Francia.

Las autoridades de París vienen mostrándose muy reticentes a impulsar la reapertura de la conexión transfronteriza entre las ciudades de Canfranc y Olorón, que facilitaría la libre circulación de ciudadanos y mercancías en la Europa de la libertad de movimientos. No obstante, mientras el Gobierno español utiliza sus buenas relaciones con el francés para acabar con estas resistencias, las obras en este lado del Pirineo tienen que avanzar más deprisa para que en el palacio del Elíseo no tengan pretextos.