Me conmueve que Pedro Sánchez, a veces, se parezca mucho a Rocío Jurado. Me conmueve recordar las últimas palabras que pronunció el escritor Paul Claudel dirigiéndose a su médico: "Doctor, ¿cree que ha podido ser por las salchichas?".

Me conmueve que la vecina de Pompeyo González, un jubilado al que han detenido por mandar cartas explosivas, dijera de él, cuando le preguntaron cómo era: "Siempre cumplía con las derramas". Me conmueve Ramón Tamames, para quien la ideología es un tanga, excomunista y aupado ahora por Vox. Me conmueve el feminismo sin ahumar que hay en la película ‘As bestas’. Me conmueve que la coguionista de esa película, Isabel Peña, cuando recogió el premio Artes&Letras en el salón de actos de la Fundación Caja Rural, dijera que allí, en ese espacio, fue donde se conocieron sus padres en una fiesta de paso de ecuador. Me conmueven varias viñetas que Daniel Gascón ha hecho y ha metido en su libro ‘Fake News’. Me conmueve que San Agustín hiciera esta solicitud: “Hazme casto, Señor, pero no todavía". Me conmueve cómo se sienta Miguel Ríos, a sus casi 80 años, en una banqueta. Me conmueven algunas películas de Clint Eastwood, quizá porque lo suyo son relatos que permanecen. Me conmueve que un desfavorecido (al que antes, según el lenguaje exclusivo, se le llamaba mendigo o pobre) que frecuenta el paseo de Sagasta tenga un cartel donde, en febrero, leo: ‘Feliz Navidad’. Me conmueve que algunos artículos de periódico sepan a callos a la madrileña. Solo deseo que con este no suceda.