Me llamó la atención en la última columna de Juanma Fernández –periodista aragonés destacado en Madrid– que a una bodeguita acondicionada en Casetas para fiestas familiares la hayan bautizado ‘La Taguara’.

Es palabra venezolana que significa tienda pequeña, pero La Taguara era también el nombre de la compañía de teatro que fundó, en 1970, Pilar Delgado. Y recordé que esa Taguara teatral, en los primeros años de la Transición, recorrió todos los escenarios de nuestra región con una obra titulada ‘Aragón para todos’, en la que, además de reivindicar la identidad aragonesa, se fustigaban las artimañas que ya entonces se usaban en la naciente política democrática. Así, en una escena, los personajes se intercambiaban las americanas sin parar y diciendo, "¡pues me cambio de chaqueta!". De esos chaqueteos se vuelve a hablar hoy a propósito de Ramón Tamames, que fue notable intelectual del Partido Comunista y que, ahora, sin dejar de ser notable e intelectual, podría convertirse en candidato de Vox. A propósito del ‘enigma Tamames’, Alejandro E. Orús ha recordado otro caso, el de Jorge Verstrynge, que ha recorrido la misma ruta pero en sentido contrario, de exponente de la ‘derecha dura’ a penúltimo paladín del marxismo. Orús dice con sorna que en algún momento Tamames y Verstrynge tuvieron que cruzarse en el camino. Por su parte, al profesor Perplejo, trasunto del escritor Jorge Sanz Barajas, no le convence el talante de Tamames, y prefiere el de su madre –la de Perplejo, claro está–, que "nunca se ha tomado a sí misma muy en serio". Ese, y no la edad ni la chaqueta, va a ser el problema, que Tamames está demasiado imbuido de su propia importancia. Pues de soberbios ya andamos servidos.