Brillan los aceros en la política aragonesa. Los contendientes han desenvainado los puñales y hasta los sables. Se trata de herir al adversario donde se pueda y siempre que se pueda. Las vísperas electorales suelen parecerse a las sicilianas.

Lambán tiraba ayer la penúltima estocada. Acusaba al PP de hacer "saltar por los aires" a los partidos de centro, "sin ningún tipo de escrúpulo ni moral ni estético". Y añadía el presidente que los populares se sirven para ello de las "debilidades de un anciano", en referencia a José Ángel Biel. Dos golpes en una sola frase. Garrotazo al partido de Azcón y puñalada al propio Biel, que se había despachado con una profesión de fe en el alcalde de Zaragoza.

Todavía hace unos meses, la política aragonesa podía pasar por un oasis de serenidad en comparación con la constante trifulca del escenario nacional. Ya no. Pero en fin, al menos aquí las batallas no son sangrientas. Mucho peor, lo que sigue sucediendo en Ucrania, donde la artillería no para de tronar. Y a tal ritmo que según parece tanto los rusos como los ucranianos se están quedando sin munición y andan buscando obuses como desesperados. Al parecer la industria armamentista no los produce al ritmo que los gastan en la refriega. Va a resultar que, al revés de lo que pensábamos, había más para mantequilla que para cañones. Menos mal que siempre nos quedará Teruel. Sus ciudadanos pueden estar orgullosos, han sabido convertir una oxidada leyenda romántica en un triunfo colectivo. También allí brillan las espadas, pero son medievales y de pega. Y están al servicio de la exaltación del amor.