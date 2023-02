Ojo con Ohio

Como dicen que Aragón y Ohio comparten una cierta similitud en cuestiones electorales hay un vínculo entre ambas. Incluso hay un libro, ‘Aragón es nuestro Ohio’, de 2015, que explica esta similitud.

Según el libro (lo empiezo a leer ahora mismo), de once autores, quien gana en Aragón gana en España, y lo mismo ocurre en Ohio con USA. La expresión hizo fortuna y existe pues un leve vínculo analógico o resonancia simpática entre Ohio y Aragón, que quizá no son entidades comparables u homologables (aunque en cierto modo todas lo son o lo seremos). Incluso hay o hubo un programa de Aragón TV que se llama así: ‘Aragón es Ohio’, afirmación que robustece el vínculo, aunque quizá en Ohio no lo sepan. El caso es que hemos de estar atentos/as, incluso en cierto preestado de alerta mágica o telúrica porque en Ohio –quizá lo han oído (oído a Ohio)–, descarriló un tren con cisternas cargadas de productos muy tóxicos y hay bastante sicosis o silicosis. Al parecer las autoridades quemaron los vagones volcados y una nube inmensa subió hasta las piaras de globos misteriosos que surcan estos días la noticias y quizá los cielos. Así que cuidado con las analogías o vibraciones simétricas, que las carga el ejem. En plena racionalidad cuántica, mejor tener cuidado –apara cuenta–, pues todo está en el aire.