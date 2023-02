La quinta ciudad de España, por ahora

Cuando los ahora sesentones íbamos al colegio, ya estudiábamos que Zaragoza era la quinta ciudad más poblada de España, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y por delante de Málaga.

Y en ese puesto seguimos, aunque Zaragoza -como la mayor parte de las capitales de provincia- ha crecido no poco desde los 469.000 habitantes que tenía en 1970 hasta los 673.010 de 2022. Este tipo de clasificaciones son útiles para conocer la realidad en la que vivimos, pero también excitan un cierto apetito competitivo. Así que creo que a muchos zaragozanos les gustaría que llegase un día en el que nuestra ciudad ascendiese algún puesto en el ‘ranking’, entendiendo que eso significaría que Zaragoza sería más importante, y nosotros con ella. Ahora parece que andamos cerca de superar a Sevilla, para lo que solo nos haría falta añadir 8.988 zaragozanos más. Pero aunque en los próximos años ocurriese el sorpaso, que no es imposible dado que la capital andaluza va perdiendo habitantes, no deberíamos envanecernos demasiado. Sevilla no es solo su propio municipio, sino que cuenta con un área metropolitana mucho más poblada y pujante que la de Zaragoza. Y si nos fijamos en la provincia, la de Sevilla tiene una población muy superior a la de todo Aragón. Seguramente Zaragoza no llegará a ser nunca una metrópolis comparable a las de Madrid o Barcelona, pero tal vez tampoco nos haga falta. En el barómetro de calidad de vida, el 95,5% de los zaragozanos se declara satisfecho de vivir aquí, el cuarto mejor resultado no de España, sino de Europa. Y ese ‘ranking’ también cuenta.