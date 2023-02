La feria de las vanidades

Las galerías aragonesas abandonan la Semana del Arte de Madrid.

Este titular podría considerarse una calamidad, pues han dejado de participar seis galerías en menos de veinte años. Sin embargo, viene a reflejar la deriva que durante este tiempo llevan las ferias de arte, que cada año tienen menos de arte y más de feria. A esto han contribuido los medios de comunicación, buscando el titular en lugar de la reflexión, y han caído en la trampa los artistas, considerando más importante ocupar espacio en las pantallas que en las páginas especializadas. Cada año, una obra se corona como la más polémica y comentada, premiando la originalidad como la cualidad más significativa de la muestra y olvidando que, como dijo Goethe, la originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro; es decir, que el artista no está aportando nada nuevo y sólo busca la notoriedad irreflexiva. En su novela ‘Plataforma’, el poeta francés Michel Houellebecq definía a los artistas de principios de este siglo como empresarios, vigilando atentamente los nuevos mercados e intentando posicionarse lo más deprisa posible, con la diferencia de que en el terreno artístico, la prima de innovación es más alta que en el resto de las profesiones. En la actualidad, los NFT y la IA sustituyen al WC de Duchamp, olvidando la frase atribuida a Picasso, «los ordenadores son inútiles, solamente pueden darte respuestas», y los coleccionistas se dejan impresionar por lo innovador, las siglas y las cifras astronómicas, y el número de ‘likes’ del ‘influencer’ de turno paseando entre los ‘stands’. Una feria de vanidades que cumple con lo que decía Balzac, «hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir».