Se lleva hablando muchos años de la inteligencia artificial.

Y esos automatismos informáticos supuestamente inteligentes han ido ganando influencia en nuestras vidas y hasta nos servimos de ellos, en general sin darnos cuenta. Pero el tema se ha puesto ‘caliente’ en las últimas semanas porque algunas empresas han puesto a disposición de todo el mundo la posibilidad de probar algunas herramientas de este tipo especialmente avanzadas y de experimentar con ellas. Así que la inteligencia artificial es ahora mismo una tendencia en boga y esto se va reflejando en la Tribuna de HERALDO. Así, solo en las últimas cuatro semanas, han podido leer artículos y columnas sobre este interesante asunto de Nuria Casas (‘Rincones de los vagos’), Jorge Gracia del Río (‘Algoritmos y elecciones’), Pedro Cía (‘Medicina del futuro’), José Javier Rueda (‘Chat GPT crea por usted’), Jaime Font Burdeus (‘Chat GPT, ¿puedes escribir un trabajo para una asignatura?’), Alfonso Lahuerta (‘Inteligencia artificial creativa’), Almudena Vidorreta (‘Perendengues’), Alberto J. Quiroga Puertas (‘Los clásicos y el mundo virtual’), Ilia Galán (‘Me dedico a engañar’) e Isaac Tena Piazuelo (‘Contrainteligencia artificial’). Me parece que no está mal la cosecha, que además aborda aspectos diferentes de esta irrupción de la inteligencia artificial y de sus posibles consecuencias. Y habrá más, porque me parece que estos avances tecnológicos, que producen a la vez sorpresa, esperanza e inquietud, van a seguir dando mucho que hablar en los próximos meses. De momento ya les anuncio que mañana en nuestras páginas escribirán sobre ello el filósofo Daniel Innerarity y el científico Alberto Jiménez Schuhmacher.