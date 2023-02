Qué cine el de estos Goya

Llevo varios días comparando y analizando las diez películas que optarán al Óscar más valioso, el próximo mes de marzo, en Los Ángeles, y las cinco que aspiran esta noche, en Sevilla, a conseguir el Goya al mejor filme de 2022.

Cuanto más las repaso –cierto que aún no he podido ver dos o tres títulos que optan a la estatuilla de Hollywood todavía no estrenados en España–, más caigo en la cuenta del gran año que ha vivido el cine español. Y no lo digo gratuitamente. Además de la destacada presencia de mujeres directoras entre quienes han firmado las producciones más importantes, y que están ahí por méritos propios, las cinco películas que aspiran al Goya a la mejor obra son buena muestra del talento inmenso que ahora mismo hay en la industria cinematográfica de nuestro país. Son películas que no se andan por las ramas, que no hacen introducciones de tres cuartos de hora antes de empezar a contar su historia –algo que veo es casi la norma este año en Hollywood– y que dedican su tiempo a contar historias muy potentes, de hoy en día y que nos llegan con mucha fuerza. Como la maternidad –‘La maternal’, de Pilar Palomero, y ‘Cinco lobitos’, de Alauda Ruiz de Azúa–, o como la vida en las cárceles hace décadas –‘Modelo 77’, de Alberto Rodríguez– o la vida rural, con sus sombras y la amenaza de las eólicas –‘Alcarrás’, de Carla Simón, ‘As bestas’, de Rodrigo Sorogoyen–.

Espero que los aragoneses que esta noche aspiran a hacerse con un Goya lo consigan. Y, sobre todo, deseo que el público vuelva a las salas y disfrute del talento y del buen cine de nuestros creadores.