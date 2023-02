Olvido interesado

En la sesión de control al Gobierno de esta semana en el Congreso, la diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas preguntó a la vicepresidenta Nadia Calviño si consideraba que las medidas del Ejecutivo están protegiendo a las familias.

La diputada de Ciudadanos quiso demostrar que no es así con el caso de una pareja, ambos con trabajo, con dos hijos e ingresos del marido de 1.700 o 1.800, sin aportar más. Para ello, aludió a que el Gobierno ha subido el ingreso mínimo vital y el salario mínimo, pero como esa familia gana más no le afecta la medida; aludió también a la subida de las pensiones de jubilación y a las no contributivas, pero como no son pensionistas, no saca nada; igualmente se refirió a la subida del sueldo a los funcionarios, pero como tampoco son, no les beneficia. Citó alguna medida más, todas con el mismo resultado, por lo que concluyó Arrimadas que "estas personas se preguntan cada día si vale la pena esforzarse tanto para ser de las que más pagan y de las que menos reciben".

Nadia Calviño le respondió que, además de la bajada de impuestos para reducir el precio de algunos productos, la gratuidad o reducción del transporte público u otras medidas tomadas ante las circunstancias excepcionales de la pandemia y de la guerra, con beneficio para todas las familias, existían otras prestaciones aún más importantes, como las que disfrutamos todos mediante los servicios públicos. Beneficios muy importantes, que siempre olvida Arrimadas, derivados de lo que constituye el tejido social, las infraestructuras sociales o los pilares del Estado de bienestar en España. La familia del ejemplo planteado paga sus impuestos y a lo mejor es consciente de la suerte que tiene, como el resto de los ciudadanos, de poder disfrutar de los servicios de la sanidad pública desde que se nace, además de la educación, las infraestructuras, la dependencia y el resto de las prestaciones y servicios.

Los políticos críticos con los impuestos, en lugar de predicar siempre bajadas generalizadas de tributos porque sí, por ignorancia o interés, como si fuera mucho más beneficioso para todos, deberían hacer pedagogía de los mismos por la función que realizan y por evitar unos gastos en salud que no siempre se podrían pagar.