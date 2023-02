Cartas al director de HERALDO: Imposible contactar para explicar un problema

Imposible contactar para explicar un problema

Estamos viviendo en una sociedad en la cual solicitar un servicio para solucionar un problema por parte de compañías, eléctricas, etcétera, es misión imposible.

Se reciben infinidad de llamadas telefónicas molestas e intempestivas diariamente para ofrecerte servicios que no has solicitado, mejor servicio, mejores precios que la competencia, etc. Pero cuidado no trates de llamar tú para que te solucionen un problema; entonces ya no hay operadora que te atienda, sino que el número al que te derivan es atendido por una máquina. Hace algunos días llamé al número de averías de una compañía de electricidad para que me resolviesen un problema, aquí empieza mi odisea. Me atiende una máquina que no admite preguntas, diga sí o no, si es sí pulse 1 de ser no pulse 2; solo falta que te pregunten cuántos hijos tienes y dónde viven. Así, sin darte la oportunidad de que expliques tu problema durante quince o veinte minutos; hasta que, harto, empiezas a hablar y a solicitar la ayuda que precisas. Entonces vuelve la máquina a insistir en su retahíla de preguntas, hasta que después de estar más de veinte minutos llamando a un número 900 te cansas y, con un cabreo de mil pares de narices, cortas la comunicación sin haber encontrado la solución. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando este trato de abuso? ¿No hay ninguna ley que prohíba este trato vejatorio por parte de grandes empresas de servicios? Además de esto, nos encontramos con situaciones, sobre todo las personas mayores, en las que es imprescindible para una relación normal pagar una línea de internet, tener un ordenador, un correo electrónico, etcétera. Verdaderamente no sabemos hasta dónde vamos a llegar.

Manuel Arpa Arias. ZARAGOZA

Dificultades para conseguir cita

Esta carta es una llamada de auxilio para que alguien me diga cómo se puede llegar a tener una cita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Cada vez que me he presentado a solicitar una cita un guarda jurado me ha dado un impreso. Le digo que no hay manera de que me cojan los teléfonos que me han dado. Me indican que entre por la web y tampoco logro nunca tener cita. El otro día un señor llamó a la Policía porque ya llevaba tres meses sin poder hacer nada, como yo. Socorro. Gracias.

José Luis Ibáñez de Sáenz. ZARAGOZA

Banalidad política

Encaramos un año electoral convulso y complejo: nos enfrentamos a un cambio del mapa político en al ámbito municipal, autonómico y estatal. Sin embargo, contamos con una plantilla deficiente en muchos aspectos, unos representantes políticos en su mayoría no aptos para ejercer sus funciones. La clase política debe anteponer los intereses de la ciudadanía al interés partidista y las riñas ideológicas, cuya única finalidad es aumentar la crispación social y radicalizar el discurso con la consecuente división entre el electorado. Es complicado contemplar la intervención de algún político sin escuchar las palabras ‘comunismo’, ‘franquismo’, ‘rojo’, e incluso las expresiones ‘enemigos de la patria’, ‘falangistas del 36’ o ‘régimen colectivista bolivariano’. Así reducen la importancia de la gestión política a intercambiarse sandeces innatas a cualquier político que hoy día construye un discurso de una sesión de control del Parlamento. Cierto es que generalizar no es justo para aquellos políticos que sí están comprometidos con su labor pública, pero curiosamente son aquellos que no protagonizan los discursos en el Congreso. El ánimo constructivo, innovador, progresista, de cooperación brilla por su ausencia en nuestra clase política, cada vez más banal. Hoy es de ser menos inteligente, por lo estandarizado de sus discursos, y más ordinario analizar y dedicarse a la política.

Ramón Guerri Puyuelo. ZARAGOZA

En recuerdo de Luismi López Andrés

¡Qué clásica la frase «la vida nos hizo amigos pero el fútbol nos hizo hermanos»! ¡Y qué cierta! Horas y horas en aquellos vestuarios del Stadium Casablanca, club donde empezó a surgir una bonita amistad. Incontables viernes en nuestra mochila, con tu padre, Michel, siempre esperándonos las horas que hicieran falta con unas hamburguesas del Timple y una sonrisa de oreja a oreja, siendo consciente de que esos momentos que vivíamos eran únicos e irrepetibles. Nunca dejaremos de dar las gracias al fútbol y, en especial, a Marco Menjón, por juntar a este maravilloso grupo de amigos. Mientras nos divertíamos jugando, inconscientemente se forjaba una amistad fuera de los terrenos de juego. Esa misma amistad, ahora eterna, como la sonrisa de Luismi. La misma sonrisa que, junto con su sinceridad, elevaba a la excelencia un grupo de amigos o un equipo de fútbol. Una persona selectiva, que juntaba a la gente que quería, hasta formar ese grupo de amigos que tantos buenos momentos y felicidad nos ha aportado. En el tintero han quedado muchos proyectos de vida que nos rondaban la cabeza. Desde juntarnos de nuevo en un equipo o irnos a vivir juntos a, simplemente, planear más viajes como tantos hemos hecho últimamente. Si esto se trata de ser feliz y de dejar huella, tú has logrado ambas en muy poco tiempo. Porque no se muere quien se va, se muere quien se olvida. Y tú, con tu sonrisa eterna, vas a prevalecer en nuestros corazones para siempre. Hubieras sido capaz de lograr lo que te propusieses, a tu manera y nosotros ahí contigo, orgullosos de ti. Todos nuestros logros serán en parte mérito tuyo y siempre te llevaremos con nosotros, con el convencimiento de que algún día nos reencontraremos. Mil besos al cielo no son suficientes para expresar todo lo que sentimos por ti. Te queremos Luismi.

Héctor Sánchez Izuel y Pablo Vila Beamonte

ZARAGOZA

Nos presentamos por Cuarte

Iniciativas por Cuarte es el partido vecinal que se va a presentar en las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Como novedosa candidatura, dejando centros, derechas o izquierdas, nuestra plataforma tiene la única vocación de servicio al pueblo, dejando de un lado estas diversidades y centrándonos en mejorar la calidad de los servicios en el pueblo. Opinamos que después de 36 años con la misma dinámica política, sería bueno una nueva forma de reactivar los servicios sin ataduras de otros sitios.

José Ramón Gil Benito. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

