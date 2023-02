Cartas al director de HERALDO: Expolio de plazas de aparcamiento

Expolio de plazas de aparcamiento

Es una vergüenza lo que ocurre con las plazas para residentes (naranja) en la zona 5 (plaza de los Sitios). Son 215.000 metros cuadrados de máxima afluencia de público con muy pocos garajes particulares. A día de hoy, nos quedan a los residentes 74 plazas de aparcamiento. Nos quitaron de un plumazo más de 50 plazas para la construcción del parking de la calle Moret, sin ninguna contraprestación.

Con la pandemia y la proliferación de terrazas ocupando estacionamientos, otras 25 plazas, mínimo, solo de residentes. No contentos con tal usurpación, destruyeron otras 55 plazas para estacionamientos de motos y bicicletas, Bizi Zaragoza incluida, contenedores diversos; y me quedo corto… También reutilizaron muchas, muchísimas zonas de estacionamiento en zona azul a diversos servicios, lo que evidentemente recorta la posibilidad total de estacionamientos. Si a ello sumamos, o mejor restamos, las zonas reservadas para estamentos oficiales, repito, solo en zona de residentes (naranja): Cruz Roja, DGA, Ejército del Aire, Casa de Socorro, Museo Provincial, etc., otras 35 plazas menos. Llevo la friolera de 165 plazas restadas a las pocas plazas para residentes de esta zona 5, y me dejo alguna que no descuento por necesarias, minusválidos, carga y descarga… Total, que para los residentes nos quedan un carril en Allué Salvador, algunos tramos en Balmes, plaza de los Sitos (algunas), Escar lado izquierdo y un lateral en La Mina. Ya se lo digo yo, no cuenten, son 74 plazas para toda la zona 5, la zona con mayor población flotante y residente de Zaragoza. ¿Sería tan difícil definir toda la zona 5 como verde, como hacen las grandes capitales con las zonas saturada del centro? ¿El Ayuntamiento de verdad quiere un centro limpio de polución y circulación? ¡Pues que actúe ya!

Pablo Ruiz García. ZARAGOZA

Animales en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza permite desde el 1 de febrero entrar a animales domésticos a sus instalaciones para que sus propietarios puedan hacer trámites. Esta iniciativa tiene un problema y es que un importante porcentaje de la población, alrededor de un 9%, es alérgica al pelo de perro o gato, siendo la alergia al gato más grave y más frecuente, y estas alergias van en aumento. Y no es necesario tocarlos para sufrir alergia. Solo con respirar y entrar en contacto con sus pelos se pueden sufrir síntomas como: asma, conjuntitivis, urticaria... Además, los pelos pueden permanecer flotando en el ambiente durante mucho tiempo. Por eso recomiendo que revisen esta medida y se asesoren con médicos alergólogos. Antes de ser amigos de los animales hay que cuidar de la salud de las personas.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

Jueces objetores

Lo mismo que hay médicos objetores de conciencia frente al tema del aborto, nadie entiende que no hayan surgido jueces objetores de conciencia respecto a la rebaja de penas de violadores y asesinos no rehabilitados de la famosa ley del ‘solo sí es sí’. Estos días ha habido huelga de letrados de la Administración de Justicia, los cuales se manifestaban por una cuestión de dinero. O sea, aquí todo el mundo se mueve únicamente para arreglar su casa, no la del vecino, ni por el interés social. La sensación que da es que las víctimas no le interesan a nadie, ni tan siquiera a los que supuestamente imparten justicia y deben protegernos de los depredadores.

Ana Pardenilla Cuevas. ZARAGOZA

El coste de la calefacción

Este invierno, cuando el frío aprieta, quiero que la gente sepa lo que ocurre con la calefacción. El gas ha tenido un incremento tal que para los hogares con calefacción central, que son aquellos de construcción mas antigua y es donde viven la mayor parte de los jubilados, está siendo casi imposible tener calefacción en su vivienda. En mi caso, el aumento en el recibo de la comunidad ha subido de 50 euros mensuales, para tener tres horas menos de calefacción al día que el año pasado. Todo ello porque el Gobierno considera a estas comunidades de vecinos como si su caldera fuese para una industria, por ello debemos pagar el gas ocho veces más que una casa con calefacción individual o cuatro veces más si ponemos los aparatos para convertirla en lo que se llama calefacción individual-central. Nuestra comunidad, por el gasto que esto suponía, estábamos exentos de esa transformación por la DGA. El coste por vivienda supone alrededor de 800 euros, entre las válvulas termostáticas y los repartidores de coste que hay que poner en cada radiador, además de tener que alquilar los servicios de una empresa que mida los consumos. Parece el mundo al revés, que una persona jubilada con una pensión media tenga que pagar más por el gas que hay que echar a su caldera de calefacción que las familias que viven en ostentosos chalets, por que su caldera no rebasa los kilovatios necesarios para considerarse como industria. Una más de las barbaridades que este Gobierno está realizando para que los más pobres tengan que pagar más. En fin, el mundo al revés.

Antonio Retortillo Sorolla. ZARAGOZA

Las citas en los artículos

Parece ser que, en la actualidad, para que un artículo de opinión tenga cierto nivel y credibilidad, debe citar a algún político famoso, científico, escritor de renombre o filósofo de referencia; entre estos no suelen faltar las citas desde Platón a Zizek, pasando por Habermas, Bauman y Chomsky, lo cual confiere más categoría al texto. Esto lo vemos en la prensa cada día. Paradójicamente, uno de mis libros preferidos es ‘El libro gordo de Petete’, concretamente el volumen editado en 1982. Dicho libro contiene, en sus más de 400 páginas, varios apartados con múltiples datos, además de excelentes fotografías y dibujos; este libro aborda de manera sencilla temas complejos y yo disfruto y aprendo algo cada vez que lo leo. Además, en este momento tengo en la mesilla de noche la obra poética completa de Francisco de Quevedo (edición preparada por Blecua, de 1990), para mí el mejor escritor en lengua española, y el último número de ‘El Mensajero de san Antonio’, revista zaragozana que incluye pasatiempos y un apartado titulado ‘Las cosicas de Crispín’, lleno de humor e ironía, del escritor Víctor Azagra (1922-2014). No es que sea muy formativo pero no hay frases ininteligibles ni palabras soeces, anglicismos, jergas ni palabras sincopadas, tan en boga hoy en día en cualquier texto que se precie de moderno y vanguardista. Pero ‘El libro gordo de Petete’, Quevedo y ‘El Mensajero de San Antonio’ no están de moda; por eso, me parece que no me haré muy popular, ni estaré a la altura de los grandes intelectuales y pensadores.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es