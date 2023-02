Un líder cabal

La neurociencia está corroborando que el lenguaje influye poderosamente en el comportamiento humano, algo que siempre se ha sabido o se ha intuido. Las palabras pueden desencadenar los actos más hermosos y los más atroces, incluso en contra de la voluntad de quien las emite. Tienen vida propia.

Por esta razón, partidario como soy de la ‘corrección política’, hago lo posible por enjuiciar los hechos, no a los individuos ni a los colectivos, conforme a la norma ‘no le llames impuntual, dile que ha vuelto a llegar tarde’, que me enseñaron de niño.

Cuando logro atenerme a dicho principio, los resultados son mucho mejores. Por ejemplo, prefiero calificar una actitud de totalitaria, en vez de aplicar dicha condición a la persona que la ejerce. De este modo, además, si me equivoco, el daño que causo es menor, ya que no entra de lleno en la esfera personal y está más acotado.

El caso es que, hace unos días, tras el crimen cometido en Algeciras por un fanático musulmán, el líder nacional del Partido Popular se saltó la regla que acabo de exponer, al afirmar que "desde hace muchos siglos, no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión", añadiendo que "otros pueblos" no pueden decir lo mismo.

Yo me tomo este ‘ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio’ como un acto muy irresponsable, pero no derivo de ello que su autor sea un político intolerante. De hecho, en sus declaraciones posteriores, los "muchos siglos" ya han pasado a ser "varias décadas", claro indicio de que en breve mostrará su cabal y cristiano arrepentimiento.