Teruel Existe dice en su web oficial que son un "movimiento ciudadano". Ahí también dicen que llevan "más de 22 años luchando por la supervivencia de su provincia". Argumentan que "no nos han dejado otro camino que crear una la (sic) herramienta política para llegar a donde se toman las decisiones. Seguimos siendo los mismos, luchando por la igualdad y oportunidades que nunca han dado a esta tierra".

El sitio web deja mucho que desear. Además de erratas, referencias vacías, páginas poco cuidadas y sin contenido, faltan calidad y rigor. Lo cual produce una sensación ambivalente. Por un lado, el encanto de algo en construcción, llegando hasta donde pueden. Por otro, la duda, ¿será una actuación calculada, queriendo dar la imagen de aficionados idealistas y sin recursos? Más bien debe ser lo primero. No les ha dado para incluir ni diseño, ni sustancia, ni miga, ni ideas.

Cuando un movimiento ciudadano, como Teruel Existe, se convierte en opción política y electoral, deja de ser solo la suma de voluntades más o menos altruistas orientadas por un propósito compartido

Se atribuyen a sí mismos ser "la Casa común de ‘l@s’ turolenses". En su estrategia de comunicación política juegan con esas dos imágenes: la casa y lo común. E intentan explicarlo con el párrafo previo al ‘formulario de contacto’. Ahí se muestra en qué consiste esa ‘casa común’, copio literalmente, con errata y mayúsculas incluidas: "Es el lugar en el nos encontramos quienes queremos compartir inquietudes, plantear propuestas, denunciar agravios, reivindicar nuestro territorio, ARRIMAR EL HOMBRO. Aquí tienes tu sitio si consideras que ya es hora de que las oportunidades se conviertan en REALIDADES, de que los compromisos sean de VERDAD. CONSTRUIMOS junt@s nuestro FUTURO, con la aportación de tod@s, desde el ORGULLO de nuestro medio rural. Con el único condicionante de defender PUEBLOS VIVOS, de luchar por una PROVINCIA PRÓSPERA, de apostar por un ARAGÓN MEJOR. Teruel Existe es la CASA COMÚN de l@s turolenses. Aquí está tu sitio. VEN–TE". El mensaje es elemental, trivial y naíf, con aspiraciones a catalizar tanto la frustración como la buena voluntad, recurriendo a unos estereotipos simplones y vacíos.

Si Mancur Olson (1932-98) levantase la cabeza disfrutaría contrastando empíricamente su ‘Lógica de la acción colectiva’ con el caso de Teruel Existe. Olson cuestionaba la concepción generalizada de la conducta de los grupos diciendo: "Si los individuos de determinada categoría o clase social tuviesen un grado suficiente de interés propio, y si todos ellos coincidiesen en un interés compartido, el grupo actuaría también en favor de sus propios intereses". Esto decía "que es básica e indiscutiblemente" erróneo. Aquí no procede desmenuzar los detalles de su argumento, pero sí recordar un par de puntos más: "Los individuos que ejercen ciertas actividades específicas pueden recibir una recompensa muy considerable en bienes privados, si adquieren un conocimiento excepcional de los bienes públicos. […] Al mismo tiempo, el ciudadano típico se encontrará con que su renta y sus posibilidades vitales no mejoraran debido a un meticuloso estudio de las cuestiones publicas o de algún bien colectivo en particular". Dicho de otra manera, la acción colectiva no evita el oportunismo, más bien al contrario, según cómo se articula termina beneficiando a unos pocos que se aprovechan del resto. A modo de ejemplo, basta con referirnos al sueño de nueva política nacido del 15-M, que pasó a la historia como hemos visto en la vida y obra de sus líderes. Unos cuantos listos terminan creando alternativas políticas que juegan el mismo juego que los anteriores. Cuando Guitarte y sus pocos apelan a "ganar un lugar para negociar y pactar con PP y PSOE", es más de lo mismo. ¿Dónde estarán las recompensas? ¿A quiénes irán a parar? No está claro.

El cambio suele ir acompañado de triquiñuelas

Cuando un movimiento ciudadano se convierte en opción política cambia de condición. Deja de ser sólo la suma de voluntades más o menos altruistas, orientadas por un propósito compartido desde distintas posiciones y trayectorias, con ganas de transformar la realidad social. Ese cambio suele estar acompañado de triquiñuelas. La trampa queda clara cuando se dice: "Somos una formación transversal. Aquí no se viene a por peleas ideológicas o partidistas, sino a solucionar los problemas de la ciudadanía". Si no querías ideología, taza y media.