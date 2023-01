Doble homenaje

Fue una sesión especial, porque la presentación del último número de ‘Crisis’ (el 22) estuvo protagonizada por los homenajes que la publicación zaragozana dedicaba a dos de sus colaboradores recientemente fallecidos: la escritora Encarnación Ferre y el profesor José Luis Rodríguez García.

Aún se extendió el homenaje a Paco Uriz, fallecido hace unos días, del que Mariano Anós recitó un poema. Su reconocimiento más completo quedará para un próximo número.

La sesión, en el vestíbulo del Teatro Principal, estuvo coordinada por José Tomás Martín, que demostró como siempre sus tablas para estos eventos. También hablaron de los homenajeados Eugenio Mateo, Pilar Catalán, Francisco J. Serón y Fernando Morlanes, el director de ‘Crisis’. Lo más emotivo fue escuchar las voces de Encarnación y José Luis, hablando de su obra. Pero lo más especial de la sesión fueron las interpretaciones de algunos textos de los homenajeados, a cargo de Teresa Abril, Víctor Herráiz, Fernando Gracia, María Jose Moreno y el propio Tomás Martín.

Se habló, claro está, de las X Jornadas de Crisis, dedicadas a ‘La mirada de la Ciencia’, del artículo dedicado a las mujeres en la literatura aragonesa y de la entrevista con el artista Sergio Abraín. Como cierre de la sesión, se entregaron unos obsequios a familiares de los homenajeados, la hija y la hermana de Encarnación, Teresa y Charo, y a la viuda de José Luis.

Y sigo en plan gacetillero, que diría mi amigo M. Si ‘Crisis’ es un milagro, qué decir de ese otro milagro, el turolense, la revista ‘Turia’, que enfrenta ya con su último número (el 144, noviembre 2022-febrero 2023), sus cuarenta años de vida. Aunque la vi nacer, me resulta increíble su perennidad, a menos que creamos en lo milagroso. Raúl Carlos Maícas, su fundador, sigue al pie del cañón, disparando números cada vez mejores, como este último, que está dedicado, con su cartapacio, a ‘La traducción en España’, donde no falta el nombre del maestro Carlos García Gual, que habla de textos latinos. Como siempre, el propio director , en su espacio ‘La isla’, pone la nota crítica de la actualidad cultural.

Cuánto le debe la cultura a este milagro turolense. No es extraño que Raúl haya sido elegido para representar en Múnich ese encuentro sobre la cultura en nuestro país. En este 144, junto a destacadas firmas nacionales, no faltan los autores de la tierra, como Ignacio Martínez de Pisón, Teresa Agustín, Ángel Guinda, Francisco Ferrer Lerín, Ángel Petisme, Alfredo Saldaña, Juan Antonio Tello, Julio José Ordovás, Ramón Acín (que escribe de Félix Teira), Juan Villalba Sebastián..., sin contar los que se ocupan de la crítica de libros en ‘La torre de Babel’. Las ‘Conversaciones’ entrevistan a Román Gubern y Sara Mesa. Hay también artículos dedicados a Almudena Grandes o José Saramago, y textos de José María Merino, Fernando Aramburu, Marta Sanz, González Sainz y Clara Usón. La portada y las ilustraciones son de Isidro Ferrer. No nos queda sino desearle a ‘Turia’ que el milagro subsista. Y a ‘Crisis’ otro tanto.