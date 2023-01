¿Qué película es esa?

La Academia del cine de Hollywood viene dando unos cuantos sobresaltos en sus decisiones de los últimos años. Me refiero a su apuesta por las películas que habrán de competir por los Óscar. Este año, la sorpresa ha venido por la elección de ‘Todo a la vez en todas partes’ para que figure entre las diez seleccionadas para ganar la estatuilla a mejor filme.

‘Todo a la vez en todas partes’, que permaneció en la cartelera de Zaragoza algo más de un mes a comienzos del último verano, es una de esas producciones de las que, en principio, nadie esperaría distinción alguna. ¿Cómo ha conseguido colarse y convertirse con sus once nominaciones –película, dirección y guion, entre otras categorías importantes– en la favorita? Difícil de decir. Para mí, es una obra que parte de una buena idea original, como lo es su historia sobre personajes normales –chinos afincados en EE. UU. que poseen una lavandería–, que descubren que pueden vivir un millón de vidas en los multiversos, pero que, como tantas otras producciones, se excede en el uso de los efectos digitales, que la dominan, y echa mano de un innecesario metraje de más de dos horas. Para mí, esta película de los llamados Los Daniel, Dan Kwan y Daniel Scheiner, está entre el cómic y el videojuego y su propuesta, tal y como está estructurada, sin duda, está pensada para atraer al público más joven y a aquel que huye del cine que se basa en historias bien armadas narrativamente y se realiza de forma más convencional. De momento, no dejo de encontrarme con gente que me pregunta "¿y esa, qué película es?".