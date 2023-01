Chat GPT crea por usted

Chat GPT es un sistema de Inteligencia Artificial (IA) diseñado para mantener conversaciones a través de texto escrito. Su funcionamiento es muy sencillo. El usuario pregunta y la herramienta responde. Si se le interroga por qué tal está, reacciona rápida y amablemente: "Como modelo de lenguaje, no tengo emociones o sensaciones físicas, pero estoy listo y disponible para ayudarlo con cualquier pregunta o tarea que tenga. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?".

Lo que hace a esta herramienta radicalmente diferente es el grado de elaboración y realismo de las respuestas que ofrece. Es capaz de crear historias nuevas, escribir ensayos, preparar trabajos universitarios convincentes y realizar muchas otras tareas relacionadas con el lenguaje de manera similar a como lo haría un ser humano. Sus implicaciones sociales son aún desconocidas, aunque muchos ya hablan de una auténtica revolución. ‘Financial Times’ publicaba esta semana un artículo en el que concluía que la inteligencia artificial nos puede dejar a todos en la calle... empezando, claro está, por los periodistas.

La última moda, eso de lo que más se habla estos días, es Chat GPT

Desde que el pasado 30 de noviembre la empresa OpenAI hizo público Chat GPT, su popularidad no ha hecho más que crecer exponencialmente porque su uso es libre, gratuito y en múltiples idiomas, incluido el español. Las posibilidades que ofrece parecen infinitas, aunque tiene todavía muchas limitaciones, empezando por la credibilidad de la información que proporciona. Sus respuestas resultan muy claras y coherentes, pero coherencia no es sinónimo de verdad. Se equivoca con frecuencia y da respuestas erróneas ("Heraldo de Aragón fue fundado en 1946"). Además, sus algoritmos son opacos, siempre tendrá el sesgo de la persona que haya entrenado la inteligencia artificial y no sabemos de dónde ha sacado la información que utiliza; no podemos verificar sus fuentes y establecer si son de fiar.

Al margen del intenso debate sobre si Chat GPT representa el comienzo de una nueva era tecnológica, lo que es seguro es que supone otro paso en la digitalización de los ciudadanos. Como la mayoría de los avances, presenta una doble y ambivalente cara. Por una parte, la positiva es muy tentadora: facilita la vida a las personas porque, como dice Byung-Chul Han en ‘Infocracia’ (2022), "el ‘big data’ y la inteligencia artificial toman decisiones más inteligentes, incluso más racionales, que los individuos humanos, cuya capacidad para procesar grandes cantidades de información es limitada". Pero, por otra parte, el propio filósofo germano-coreano advierte que esta evolución nos aboca a una ‘posdemocracia digital’: "Las decisiones socialmente relevantes se tomarán utilizando la inteligencia artificial".

Obviamente una ‘posdemocracia digital’ tiene muchas implicaciones. Para empezar, puede suponer el fin de la propia democracia porque el análisis de datos mediante IA sustituirá a la esfera pública discursiva. Pero, además, incrementará la dependencia tecnológica de las personas y generará una peligrosa reducción del esfuerzo cognitivo. ¿Quién se va a afanar ante una pregunta si Chat GPT puede responderla de forma rápida y convincente? ¿Qué motivará a los estudiantes a esforzarse por aprender?

Muchos de los que utilizan por primera vez esta web confiesan que tienen la sensación de estar

ante algo disruptivo, como el primer día que probaron el buscador de Google



La Fundación Manuel Giménez Abad acaba de publicar ‘La constitución del algoritmo’, un ensayo en el que el profesor Francisco Balaguer recuerda que la orientación del desarrollo tecnológico está condicionada por los intereses económicos de las grandes compañías que lo impulsan: "Esos intereses económicos son legítimos siempre que no conduzcan a un modelo de negocio que ponga en peligro los avances civilizatorios que han supuesto la democracia pluralista y la protección de los derechos fundamentales".

La revolución digital es incuestionable, como lo es la inteligencia artificial. Hay que sacarles el máximo partido, pero subordinándolas a los propósitos éticos del humanismo, a la protección colectiva de la autenticidad de nuestra especie y al respeto a la dignidad humana.