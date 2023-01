Ataque yihadista en Algeciras

El ataque perpetrado el miércoles por Yassine Kanjaa en tres iglesias de Algeciras, en el que asesinó a una persona y causó a otra heridas graves, nos recuerda que, aunque hace tiempo que no se producen grandes atentados en Europa, la amenaza del terrorismo yihadista continúa latente; y que hay, por tanto, que mantener la capacidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacerle frente.

Junto con la condena que merece la acción, hay que expresar la solidaridad de la sociedad española con las familias de las víctimas.

Ataques individuales con arma blanca cometidos por personas radicalizadas en las ideas del islamismo se han producido con cierta frecuencia en otros países europeos. Y parece que ese es el caso también del atentado cometido por Kanjaa, un delincuente común que habría asumido planteamientos yihadistas durante su estancia en prisión. Las acciones de estos ‘lobos solitarios’, aunque no se inscriban en una organización, se alimentan del odio y el fanatismo que siembran, a través de diversos canales, los numerosos grupos que, con una visión deformada de la religión islámica, se mueven en el norte de África, el Sahel o el Próximo Oriente. España y Europa, sumidas en los problemas económicos y en las urgencias que plantea la guerra de Ucrania, no pueden sin embargo desatender este otro frente, que es necesario reforzar para la defensa de las sociedades democráticas. En todo caso, ante los atentados yihadistas, pretender extender la sospecha sobre todos los musulmanes o sobre los inmigrantes ilegales no solo resulta injusto y contrario a los valores democráticos, sino que es absurdo y solo conduciría a exacerbar tensiones que pueden ser muy dañinas para la convivencia. Lo que corresponde es mantener alerta la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia, en estrecha colaboración con los países aliados.