El reto de Lambán

Javier Lambán seguro que recuerda el 24 de mayo de 2015. Desde entonces conoce en primera persona a qué sabe una dulce derrota. Dicen que es una de las vivencias políticas más reconfortantes. Justo lo contrario de la amarga victoria de Luisa Fernanda Rudi. Ella ganó las elecciones con 183.654 votos, una diferencia de 40.558 respecto del PSOE.

Entonces el PP obtuvo el 31,9% de los emitidos y 21 escaños; pero se quedó lejos de los 34 necesarios para obtener la mayoría absoluta. Las circunstancias no sumaban, además, la señora Rudi no tenía cintura para imaginar alianzas imposibles. Sin embargo, Lambán entonces derrotado, terminó siendo investido con sus 18 escaños y gobernando en solitario. Mientras que Echenique y Podemos, pese a contar con 14 escaños, ingenuamente se quedaron fuera del calor del poder.

Cuatro años después, el 26 de mayo de 2019, fue distinto. El PSOE venció. Lambán y los suyos alcanzaron 206.400 votos y 24 escaños. Pese a la fragmentación y las diferencias, consiguió coser un imposible cuatripartito sumando hasta hoy. Tuvo cintura política suficiente para sentar en la misma mesa a Chunta (3) y al PAR (3), usando de muleta a Podemos que, esta vez, después de perder 83.073 votos y con 5 escaños, aprendió.

La lealtad a Pedro Sánchez va a ser una mochila problemática para convencer

en Aragón ante la cita electoral del 28 de mayo



Ahora tiene por delante el reto de las elecciones del 28 de mayo. El panorama ha cambiado mucho. Han sido cuatro años inimaginables (pandemia, guerra, crisis…) donde los nuevos partidos ya han mostrado para qué sirven. Ciudadanos va camino de nada. Podemos ya no puede ni sumar a los que empezaron su ataque a la casta. Y Vox no tendrá más recorrido que el que ha tenido. Queda por ver el impacto que tiene Teruel Existe o como se quiera llamar a los oportunistas como Guitarte. Pero ahora hay algo más. Las próximas elecciones autonómicas están necesariamente conectadas con Madrid y con Pedro Sánchez.

Son las elecciones de nuestro país, de Aragón. Pero, como nunca antes, los votos cuentan tanto o más fuera que aquí. Esto configura un escenario paradójico y una campaña complicadísima. Lambán y el PSOE aragonés llevan tiempo trabajando en cómo plantear la batalla electoral para que no sufrir el efecto Sánchez y de sus ministros. Según quien se pasee por nuestra tierra la pérdida está asegurada. Incluso se tendrán que pensar cuanto tiempo dejan hablar a la ministra de educación, más allá de La Zaida. Su paso por el Ministerio ha dejado muestras de su capacidad.

Lambán se ha declarado aragonesista. Ha discrepado poco y flojito respecto de su jefe de filas. Sabe bien que a esta España nuestra le habría ido mucho mejor sin Sánchez. Lo dijo en un momento de sinceridad y luego cobardemente se retractó. Eso en esta tierra no se nos olvidará. Su ‘lealtad’ a Sánchez nos está haciendo cavilar a los aragoneses y aragonesas, porque está haciendo mucho daño a la sociedad española en su conjunto. Es consciente de ello.

Maquillarse

como aragonesista no es suficiente



A él y a las gentes del PSOE les conviene que leer a Hannah Arendt. En especial les vendría bien retomar el ensayo "Verdad y política" (1967), cuando dice "el resultado de una sustitución total y consistente de las mentiras por la verdad de los hechos no es que las mentiras sean ahora aceptadas como verdad y la verdad sea difamada como mentira, sino que el sentido por el que nos orientamos en el mundo real [...] acaba siendo destruido".

En estos tiempos de bulos y trolas institucionalizadas hemos de recordar que el compromiso con la palabra dada y con los hechos es una forma de dignificar la vida pública y la política profesional. Sabemos por experiencia de años que las sociedades opresivas y los regímenes autoritarios suprimen la verdad. Molesta. El totalitarismo aflora a una velocidad inusitada si no se frenan las ínfulas de los políticos que no tienen ningún pudor en mentir y faltar a la palabra dada. La lealtad a Sánchez va a ser una mochila problemática para convencer en Aragón. Maquillarse como aragonesista no es suficiente.

Van a ser unos meses muy interesantes. Nadie tiene una bola de cristal con la que ver qué pasará el lunes 29.