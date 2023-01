El ‘efecto desaguisado’ afianza a Feijóo

Mientras los tertulianos debaten sobre si existe o no el ‘efecto Feijóo’, las encuestas señalan un ‘efecto Sánchez’ que afecta directamente a la intención de voto. Es sabido que las elecciones no las gana la oposición, las pierde el partido en el poder si no responde a las expectativas de los gobernados.

En estos momentos, los sondeos -salvo los del CIS de Tezanos- indican que el PP sería la fuerza más votada si hoy hubiera elecciones. Varios de ellos, entre ellos el de DYM que publica hoy HERALDO, apuntan que podría gobernar holgadamente con el apoyo de Vox.

El líder del PP aterrizó forzosamente en la política nacional hace once meses para salvar la gravísima crisis interna que se saldó con la abrupta caída de Pablo Casado. En ese momento, se produjo un repunte en la intención del voto al PP, que había perdido su ventaja demoscópica por la lucha cainita que abrió Casado contra Ayuso. La invasión de Ucrania y la inflación desbocada trastocaron la agenda del Gobierno, que ha ido lanzando una serie de ayudas anticrisis como talismán preelectoral.

Pero Sánchez ha trufado este escudo social con un ‘black friday’ de rebajas legales a gusto de sus socios independentistas. Sin debate ni informes, en jornadas parlamentarias caóticas, desapareció el delito de sedición, se abarató la malversación y se intentó desbaratar el sistema de elección del poder judicial. Las nefastas consecuencias de la ley del solo es sí es sí son una ominosa guinda. Por el momento, los sondeos recogen con nitidez el ‘efecto desaguisado’.