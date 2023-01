Cerdos de dos patas

Si se dispone a buscar una mascota de confianza para que le haga compañía, recuerde que no puede adoptar un erizo pigmeo ni un mapache ni una rana toro ni una pitón real. Ni siquiera un cerdo vietnamita. Todos ellos han sido incluidos en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Se trata de evitar que si se escapan o son liberados regresen al hábitat natural y pongan en grave peligro la diversidad biológica nativa.

Pero, aunque no esté prohibido, tampoco es buena idea adoptar como mascota un cerdo común y corriente. No solo porque hay que cuidar estrictamente su higiene si no se quiere convertir la casa en una pocilga, sino también por algo de sentido común: cuando crecen pueden llegar a pesar en torno a 100 kilos y… ¿qué hacer entonces con semejante animal al que ya se le ha cogido cariño? En ello no cayeron los argentinos que decidieron dar en adopción su cerdita ‘Roma’ porque no podían mantenerla. Con tan mala suerte de que la familia de acogida, que había prometido cuidarla hasta el final de sus días, se la comió. Moraleja: no adoptes mascotas si no puedes comprometerte a cuidarlas.

En Zaragoza, los datos publicados a raíz de la última campaña del Ayuntamiento dan medida de lo que suponen los amigos de cuatro patas si los de dos patas no se ocupan de ellos como es debido: 450.000 euros de las arcas municipales destinados al año a la limpieza de excrementos. Los vehículos ‘motocan’ no dan abasto para recoger anualmente 13 toneladas de cacas de perro de las vías públicas. Y es que en la capital aragonesa hay censados unos 55.000 canes, y no todos sus dueños se ocupan de recoger sus inmundicias.