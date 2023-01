Cartas al director de HERALDO: Por una digitalización con rostro humano

Por una digitalización con rostro humano

La ‘Carta de derechos digitales’ no reconoce –craso error– el derecho a no ser digital. Si bien se establece que: "Se ofrecerán alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas que no quieran o no puedan utilizar recursos digitales y no resulten obligadas a ello".

Bien es verdad que dicha Carta no tiene carácter normativo, su objetivo es más humilde: reconocer los retos de aplicación e interpretación que la adaptación de los derechos al entorno digital plantea, así como sugerir principios y políticas referidas a ellos. Ya se sabe, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Como muestra, este botón. A partir de este año, la modalidad de presentación que permitía imprimir en papel el modelo de autoliquidación del impuesto del valor añadido desaparece; y la Agencia Tributaria establece la obligatoriedad para presentar dicho modelo de disponer de firma electrónica o DNI electrónico. Nos dirán que la evolución de la tecnología demuestra las "indudables ventajas que presenta la vía telemática frente a la utilización de otros medios, como los modelos de presentación en papel, dado que permite evitar desplazamientos, colas o esperas, además de agilizar la gestión de los tributos". ¿Pero a qué coste? ¿De verdad es necesario establecer su obligatoriedad? ¿No podría mantenerse una doble vía? Debería garantizarse el derecho a que puedan seguir existiendo relaciones humanas con las Administraciones públicas y con las entidades privadas –bancos, compañías de seguros, tiendas y comercios grandes y pequeños–, precisamente para garantizar la calidad de vida de quienes no puedan o no quieran ser digitales. Alguien objetará que cada día son menos las personas no digitalizadas; es posible, pero no podemos discriminar a quienes no lo son. El derecho a no ser digital es imprescindible.

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Dos bancos para una calle

Debido a la proximidad de elecciones, los partidos empiezan a ofrecer y casi tiran la casa por la ventana. Pero a la gente de a pie eso le suena a brindis al sol. Para lo más básico, que son las cosas diarias, a estos señores no se les ocurren ideas, ya que viven en el mundo de yupi. Un ejemplo: Se ha pedido Al ayuntamiento dos bancos para la calle Alejandro Oliván, 11, detrás del antiguo ambulatorio Inocencio Jiménez. La finalidad es que la mayoría de los vecinos superan los 70 años y quieren salir a tomar el sol a la puerta de sus casas. A muchos les viene justo para andar. Se han echo peticiones al Ayuntamiento pero es como hablar con las paredes. No son grandes instalaciones, por lo cual no se mueve el tema. Señores del Ayuntamiento, acuérdense de los barrios. Y de los mayores, que aunque no salgan mucho a la calle también votan.

Alfonso Azorín Corral. ZARAGOZA

España es diferente

Allá por los años setenta se puso de moda la frase ‘Spain is different’, con la que los turistas que visitaban nuestro país lo definían como atractivo, de gran historia y parajes magníficos, clima privilegiado, gastronomía excepcional y gente simpática. Hoy a España se la sigue considerando ‘diferente’ pero en sentido no tan favorable, pues proliferan factores que nos distinguen negativamente de cualquier otro país europeo. Así, somos un país cuyo presidente ha hecho todo lo contrario a lo que prometió, liderando un proceso desintegrador del Estado, que da la impunidad a líderes independentistas, rompe la separación de poderes y tensiona las instituciones. Somos un país donde la protección de la familia es casi nula y, teniendo bajos índices de natalidad, fomenta la destrucción de la vida mientras persigue toda propuesta dirigida a aumentar la natalidad. Somos puerta de entrada de inmigrantes ilegales sobre los que no hay actuación vía protocolos de devolución ni planes de integración, permitiendo la formación de guetos, mientras nos plegamos a sus costumbres sin que ellos acepten las nuestras. Somos un país paraíso de mafias y traficantes, en el que proliferan los grupos de ‘okupas’, atraídos por la pasividad del Gobierno y una benévola legislación. El Gobierno, que se llama ‘feminista’ ha creado una ley que beneficia y excarcela a maltratadores y violadores. Somos el único país europeo donde todavía existe una colonia, mientras regalamos nuestra influencia y derechos en el norte de África y limitamos la protección de Ceuta, Melilla y Canarias, permitiendo continuas amenazas sobre ellas. Por eso podemos seguir diciendo que hoy ‘Spain is different’.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Sobre todo, cercanía

Va pasando el tiempo, se van olvidando hechos, momentos, situaciones, pequeños y grandes detalles. Pero no quiero que esto ocurra sin expresar mi sentimiento, pues es de justicia reconocer la labor que viene realizando el personal del Centro de Personas mayores de Graus, extensivo al de Benabarre (son los que conozco directamente), con los residentes a su cargo. Es un trabajo lleno de esfuerzo físico y mental, con dedicación plena y constante, incomprensión, rutina, soledad. Y quiero hacer notar que siempre he visto sonrisas, preocupación, bondad, profesionalidad, respeto, ayuda y, sobre todo, cercanía. Mi experiencia con mi madre Josefina, dentro de sus circunstancias personales, edad, estado físico, movilidad y con el agravante de la pandemia, ha sido muy enriquecedora y gratificante. También pienso que para ella, que siempre mostró gratitud y una sonrisa. Gracias a todos y a todas.

Luis Sin Arcas. GRAUS

Conquistar la prudencia

Los niños al nacer no se valen por sí solos; son hermosos, pero necesitan muchos meses para aprender a andar, vestirse, atarse los zapatos. Unos años más tarde esa criatura ya puede hacer esto y hasta aprender varios idiomas o coser. La repetición de un mismo acto lo va consiguiendo hasta perfeccionarlo, me refiero a un acto bueno. Ya dijo Aristóteles que «sería inútil saber lo que está bien y no saber cómo conseguirlo». Ser prudentes. El hombre libre es el que escoge la dirección de ser actor en el mar de la vida. Un marino es bueno cuando domina el arte de gobernar su barco, también se puede decir que el hombre es bueno cuando domina el arte de gobernar su propia vida. Un poema de Anacreonte dice que «los dioses repartieron diversas cualidades entre los animales: fuerza, veneno, dientes, velocidad, y al hombre le cayó en suerte algo muy diferente, la prudencia»; es un regalo que exige ser conquistado, difícil de conseguir. Hay que ser prudente, esto es necesario para cualquier persona; pedir consejo es propio del que aspira a ser prudente.

Conchita del Moral Herránz. BARBASTRO

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es