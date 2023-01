Ayer, 1.112 jóvenes aragoneses se presentaron al examen para acceder a una plaza de Formación Sanitaria Especializada.

Una prueba en la que no solo se decide el desarrollo personal de estos titulados, sino que también está en juego el futuro del sistema de salud en Aragón y en España, ya que las dificultades para contratar médicos se han convertido en un serio problema. Lo preocupante es que el número de plazas ofertadas en Medicina Familiar no resultará suficiente para reemplazar a los facultativos que están cerca de la jubilación.

La falta de médicos generalistas se deja notar, desde hace años, no solo en Aragón, sino por toda España, y también en otros países de Europa. Lo que, como resulta obvio, supone un serio obstáculo a la hora de reforzar, como sería necesario, la Atención Primaria, escalón fundamental del sistema de salud. Máxime cuando, a causa del envejecimiento de la población, lo previsible es que la demanda de asistencia sanitaria siga creciendo. Y no parece que las autoridades de nuestro país estén tomando medidas para paliar esta situación, ni siquiera que tengan conciencia de su gravedad. Las cifras son preocupantes. De los 1.457 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que ejercen en Aragón, casi el 39% tienen más de 60 años y se jubilarán por tanto en los próximos cinco años; pero hay que tener en cuenta que ya es necesario incrementar las plantillas actuales. Frente a ello, en el examen de MIR que se realizó ayer, solo se ofrecen en nuestra Comunidad 82 plazas para formarse en esta especialidad, y es posible que, como ocurrió el año pasado algunas queden desiertas. Es cierto que se ha incrementado el número de plazas, pero no en la medida suficiente. Hay que hacer un mayor esfuerzo para formar a médicos de Familia y para conseguir que esta faceta de la profesión médica resulte atractiva para los jóvenes titulados. El futuro del sistema sanitario depende de ello.