Canciones de mujer

Esto es pa’ que te mortifiques, / mastiques y tragues, tragues y mastiques. / Yo contigo ya no regreso, / ni aunque me llores ni me supliques». El ritmo de Tik Tok de la colombiana Shakira se hizo viral la pasada semana. ¿Despecho a su pareja? ¿Deseo de empoderar a las mujeres? ¿Forma de sacar unos dólares más?

Parece antitético a la conferencia ‘Palabras de mujer en la lengua española’, impartida por la profesora María Antonia Martín Zorraquino en el campus universitario de Huesca. Palabras como mujer, madre o nodriza son exclusivamente femeninas; otras comparten género, y el discurso de tantas escritoras, reconocidas u olvidadas, ha de tenerse en cuenta. En la misma línea, el club de lectura ‘Palabra de Mujer’, de la Casa de la Mujer de Zaragoza.

Todo ello me hace recordar el volumen ‘El suicidio o el canto’, del autor afgano Sayd Bahodín Majruh y traducido por Clara Janés, poemas de las mujeres pastún en los campos de refugiados de Paquistán. O también ‘Vestidas para un baile en la nieve’, de Monika Zgustova, sobre el gulag o prisión de mujeres en tiempo de Stalin. «Entonces empecé a intuir el poder mágico que tiene la belleza para una persona humillada».

¿En qué condiciones escribió Irène Némirovsky ‘Suite francesa’, rescatada décadas después de su muerte en Auschwitz por su propia hija? Y sin irnos tan lejos, ¿cómo fue día a día la redacción de ‘Diccionario del uso del español’, mientras María Moliner, ya degradada por el régimen franquista, cuidaba de la casa, el marido y los hijos? ¿Por qué María Teresa León, consorte de Rafael Alberti, no ocupó un lugar más prominente, junto a otras compañeras en la Generación del 27?

Rosario Flores nos sorprendió interpretando ‘¡Qué bonito!’ mientras esperaba a su primera hija; y Lucía Etxebarria reflexionó a partir de su maternidad en ‘Un mundo en equilibrio’. ¿Identidad #sexual? Hombre y mujer escriben y cantan siempre de una forma diversa, y no hay ley ni cultura que lo cambie.

Llevamos dos milenios recordando el Magníficat, un canto de alabanza y empoderamiento de María de Nazaret. Y quizá más olvidando a Dina, hija del bíblico Jacob -junto a sus hermanos varones-. Nunca en la historia tuvimos paridad.