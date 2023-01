Nos creemos muy listos y muy informados. Pero no tenemos ni idea. Tenemos acceso a toneladas de noticias en tiempo real. Nos asaltan en el móvil notificaciones de páginas web y redes sociales. Podemos saber con todo lujo de detalles qué piensa la amiga de la vecina de la suegra de Shakira de la famosa canción.

Podemos enzarzarnos en largos debates sobre si es feminismo o un bochorno. Podemos informarnos sobre cómo se desintegran partidos históricos y nuevos partidos. Los cotilleos y los rumores son muy jugosos, y se expanden a gran velocidad. El algoritmo nos mantiene entretenidos y nos hace creer que estamos informados.

Pero hagan una prueba con alguna noticia que se haya pasado de moda. No hace falta viajar mucho en el tiempo. Alguna, por ejemplo, de hace unos meses. Yo a veces me pregunto qué ha sido de Elnaz Rekabi, la escaladora iraní que compitió sin velo en octubre en el Campeonato Asiático de Escalada, celebrado en Seúl, desafiando las leyes morales de su país. Durante unos días se montó un revuelo mediático enorme. Que si fue un descuido o un gesto político, que si había desaparecido, que si estaba bajo arresto domiciliario. Tecleo su nombre en Google. Una búsqueda sencilla sólo me da como respuesta que en diciembre derribaron la casa de su familia. Y ya. ¿Qué ha sido de Elnaz Rekabi? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Sigue escalando? ¿Cuántas personas han sido detenidas en los últimos meses? ¿Cuántas ejecutadas? Qué poco sabemos del régimen iraní, y de tantos otros lugares y realidades. Qué difícil es estar informado. Cómo se ríe de nosotros el algoritmo.